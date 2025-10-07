Συρία: Αποφασίστηκε άμεση κατάπαυση του πυρός με τις κουρδικές δυνάμεις

Ο υπουργός Άμυνας της Συρίας Μουρχάφ Αμπού Κασρά και ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στρατηγός Μαζλούμ Αμπντί συμφώνησαν σήμερα (07/10) σε μια συνολική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ αμέσως», πρόσθεσε ο Υπουργός.

Οι πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών έριξαν σκιά στη σημαντική συμφωνία που υπογράφηκε τον Μάρτιο μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων SDF και της νέας ισλαμιστικής κυβέρνησης της Συρίας για την ενσωμάτωση των περιφερειακών δυνάμεων στα κρατικά όργανα.

Η συμφωνία είχε ως στόχο να βοηθήσει στην επανένωση μιας χώρας που είχε διαλυθεί από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου και να προετοιμάσει το έδαφος για την ένωση των κουρδικών δυνάμεων, που ελέγχουν το ένα τέταρτο της Συρίας, με τη Δαμασκό, μαζί με τα περιφερειακά κουρδικά κυβερνητικά όργανα.

Πηγή: Reuters