Συρία: Διαδηλώσεις Κούρδων με αφορμή τις αιματηρές συγκρούσεις στο Χαλέπι

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι έκαναν πορεία σήμερα, υπό βροχή, στη βορειοανατολική Συρία, διαμαρτυρόμενοι για την εκδίωξη των Κούρδων μαχητών από το Χαλέπι, έπειτα από αιματηρές συγκρούσεις την περασμένη εβδομάδα.

Η βία στο Χαλέπι βάθυνε ένα από τα κυριότερα ρήγματα στη Συρία, καθώς η υπόσχεση του προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα να ενώσει τη χώρα υπό μία ενιαία ηγεσία έπειτα από 14 χρόνια πολέμου συναντά την αντίσταση των κουρδικών δυνάμεων, που εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην ισλαμιστική κυβέρνηση. Από τις πενθήμερες συγκρούσεις τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και περισσότεροι από 150.000 έφυγαν από τους δύο κουρδικούς θύλακες της πόλης. Οι τελευταίοι Κούρδοι μαχητές έφυγαν από το Χαλέπι τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιανουαρίου.

Σήμερα, πολλές χιλιάδες Κούρδοι της Συρίας διαδήλωσαν στην πόλη Καμισλί, κρατώντας λάβαρα των κουρδικών δυνάμεων και πορτρέτα Κούρδων μαχητών που σκοτώθηκαν στις μάχες – κάποιοι από αυτούς πυροδότησαν ζώνες με εκρηκτικά ενώ τους πλησίαζαν οι κυβερνητικές δυνάμεις.

Φόβοι για ευρύτερη σύγκρουση

Σε άλλες αφίσες εικονίζονταν τα πρόσωπα του Σάρα και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, διαγραμμένα με ένα κόκκινο Χ και τη λεζάντα «Δολοφόνοι του κουρδικού λαού».

Η Τουρκία κατηγορεί τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF – η κυριότερη κουρδική δύναμη που διοικεί μια ημιαυτόνομη ζώνη στη βορειοανατολική Συρία) για δεσμούς με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση. Πολλοί Κούρδοι λένε ότι η αιματοχυσία της περασμένης εβδομάδας τους έκανε ακόμη πιο επιφυλακτικούς απέναντι στις υποσχέσεις του Σάρα ότι θα είναι ο πρόεδρος όλων των Σύρων.

«Εάν πραγματικά αγαπούν τους Κούρδους και λένε ειλικρινά ότι οι Κούρδοι είναι επίσημο και θεμελιώδες συστατικό της Συρία, τότε τα δικαιώματα του κουρδικού λαού πρέπει να αναγνωριστούν στο Σύνταγμα» είπε ο Χάσαν Μουχάμαντ, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Θρησκειών και Πεποιθήσεων της Βορειοανατολικής Συρίας, που συμμετείχε στη σημερινή διαδήλωση.

Άλλοι ανησυχούν ότι η αιματοχυσία θα ενταθεί. Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ανατολικές συνοικίες του Χαλεπιού που ελέγχονται ακόμη από τις SDF είναι «κλειστή στρατιωτική ζώνη» και διέταξε όλες τις ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή να αποσυρθούν ανατολικότερα. Ο Ιντρίς αλ Χαλίλ, ένας κάτοικος του Καμισλί που διαδήλωσε σήμερα, είπε ότι οι ταραχές στο Χαλέπι θυμίζουν τις δολοφονίες δύο άλλων μειονοτήτων της Συρίας, των Αλαουιτών στα δυτικά παράλια της Συρίας και των Δρούζων στα νότια.

«Αν θέλουν έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, ο λαός θα υποφέρει ακόμη περισσότερο και θα οδηγήσει σε διχασμό των λαών της περιοχής, εμποδίζοντάς τους να ζήσουν μαζί ειρηνικά», είπε ο Χαλίλ.