Συρία: Διάρρηξη στο Εθνικό Μουσείο Δαμασκού – Κλάπηκαν αρχαίες ράβδοι χρυσού

Κακοποιοί εισέβαλαν στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού και αφαίρεσαν έξι αρχαίες ράβδους χρυσού από την «κλασική» πτέρυγα, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της πολιτιστικής κληρονομιάς της Συρίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διάρρηξη σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Πηγές προσκείμενες στη διεύθυνση του μουσείου, αλλά και στις δυνάμεις ασφαλείας, επιβεβαίωσαν ότι οι δράστες αφαίρεσαν έξι αντικείμενα από την «κλασική» πτέρυγα, η οποία φιλοξενεί εκθέματα ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής περιόδου από σημαντικούς αρχαιολογικούς τόπους της Συρίας.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι πρόκειται για ράβδους χρυσού, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τη χρονολογία τους. Το μουσείο, που παρέμεινε ανέπαφο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011–2024), διαθέτει έργα ανεκτίμητης αξίας από την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η διεύθυνση του μουσείου απέφυγε να σχολιάσει, ανακοινώνοντας μόνο ότι το μουσείο παραμένει κλειστό για λόγους ασφαλείας και θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα. Οι συριακές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα το περιστατικό.

Πηγή των δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε ότι εργαζόμενοι και φύλακες συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν μετά την κλοπή, προτού αφεθούν ελεύθεροι.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε η είσοδος προσωπικού στις αίθουσες με τα εκθέματα.

Σήμερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν ότι η κατάσταση γύρω από το μουσείο ήταν ομαλή, αν και το κτίριο παραμένει κλειστό, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη.