Συρία: Τις πρώτες του, «κουτσουρεμένες», εκλογές διεξάγει το καθεστώς αλ Σαράα

Η Συρία θα διεξάγει τις πρώτες της βουλευτικές εκλογές την Κυριακή μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, εν μέσω ανησυχιών για την ένταξη και διαδοχικών καθυστερήσεων.

Δεν θα υπάρχει άμεση ψηφοφορία για τη Λαϊκή Συνέλευση, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη νομοθεσία κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

Αντ' αυτού, «εκλεκτορικά σώματα» θα επιλέξουν εκπροσώπους για τα δύο τρίτα των 210 εδρών. Ο προσωρινός πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα θα διορίσει τους υπόλοιπους.

Συρία: Δημοκρατία με ξινή «επίγευση»

Ο επί χρόνια πρώην πρόεδρος Άσαντ ανατράπηκε από τις δυνάμεις της Σαράα πριν από 10 μήνες μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο που διήρκεσε 13 χρόνια.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ανέβαλαν τις εκλογές για λόγους ασφαλείας σε δύο επαρχίες που ελέγχονται από τους Κούρδους και σε μια τρίτη, όπου σημειώθηκαν αιματηρές μάχες μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των πολιτοφυλακών Δρούζων.

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα - την πρώτη από Σύρο πρόεδρο εδώ και 60 χρόνια - ο Σαράα υποσχέθηκε να οδηγήσει στη δικαιοσύνη όλους τους υπεύθυνους για την αιματοχυσία, καθώς και εκείνους που διέπραξαν φρικαλεότητες υπό τον Άσαντ.

Δεσμεύτηκε επίσης ότι η Συρία «ανοικοδομείται μέσω της ίδρυσης ενός νέου κράτους, της οικοδόμησης θεσμών και νόμων που εγγυώνται τα δικαιώματα όλων χωρίς εξαίρεση».

Οι εκλογές της Κυριακής επιβλέπονται από την Ανώτατη Επιτροπή για τις Εκλογές της Συριακής Λαϊκής Συνέλευσης, τα 11 μέλη της οποίας επιλέχθηκαν από τον πρόεδρο τον Ιούνιο.

Θα υπάρχουν περισσότεροι από 1.500 υποψήφιοι, οι οποίοι πρέπει επίσης να είναι μέλη του εκλογικού σώματος. Οι υποστηρικτές του «προηγούμενου καθεστώτος ή τρομοκρατικών οργανώσεων» αποκλείστηκαν από την ιδιότητα μέλους, όπως και οι υποστηρικτές της «απόσχισης, της διαίρεσης ή της επιδίωξης ξένης επέμβασης».

Τουλάχιστον το 20% των μελών του εκλεκτορικού σώματος έπρεπε να είναι γυναίκες. Ωστόσο, δεν υπήρχαν ελάχιστες ποσοστώσεις για τις γυναίκες νομοθέτες, ούτε για εκείνες που προέρχονταν από τις πολλές εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες της χώρας.

Ο πρόεδρος θα επιλέξει εκπροσώπους για 70 έδρες εκτός των εκλεκτορικών σωμάτων.

Τον περασμένο μήνα, συριακές κοινωνικές οργανώσεις εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι αυτό σήμαινε ότι θα είχε άμεση επιρροή στη σύνθεση του κοινοβουλίου.

«Αυτή η ρύθμιση καθιστά το κοινοβούλιο ευάλωτο σε ισορροπίες δυνάμεων που δεν αντανακλούν τη βούληση των ψηφοφόρων και υπονομεύει τον επιδιωκόμενο αντιπροσωπευτικό του χαρακτήρα, επιτρέποντας στην εκτελεστική εξουσία να κυριαρχεί σε έναν θεσμό που θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητος και να αντανακλά τη λαϊκή βούληση», προειδοποίησαν με κοινή δήλωση.

Πηγή: BBC