Τα AI γυαλιά της Meta έχουν έναν ύπουλο «κώδικα»: Η σύνδεση με τη CIA και κυβερνητικό εργολάβο

Η Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ φέρεται να έχει ενσωματώσει στα νέα της AI γυαλιά ένα ύποπτο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου που συνδέεται με τη CIA.

Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει αναπτύξει η εταιρεία Rank One Computing, μία ανάδοχος του Πενταγώνου και της αστυνομίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του WIRED.

Η συνεργασία καταγράφεται σε άδεια χρήσης λογισμικού που εξασφάλισε το μέσο, και εκδόθηκε από την Rank One Computing, εταιρεία με έδρα το Ντένβερ των ΗΠΑ, η οποία αντλεί περίπου το 80% των εσόδων της από κυβερνητικές αναθέσεις.

Meta: Κοίτα το «πουλάκι»

Η άδεια αφορά δοκιμαστική έκδοση της εφαρμογής Meta AI, που υποστηρίζει τα «έξυπνα» γυαλιά Ray-Ban και Oakley της εταιρείας.

Η Rank One Computing έχει συνάψει συμβάσεις με ομοσπονδιακές αστυνομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αμερικανική στρατιωτική υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου της εταιρείας για την ταυτοποίηση κρατουμένων χωρίς τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

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Παράλληλα, η Rank One έχει αναπτύξει εργαλείο ικανό να αναγνωρίζει πρόσωπα από απόσταση έως και 1 χιλιομέτρου, ενώ τα συστήματά της χρησιμοποιούνται ευρέως από αστυνομικές αρχές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την άδεια, η Meta αποκτά πρόσβαση στην τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου της Rank One, καθώς και σε λειτουργίες ανίχνευσης κίνησης, οι οποίες ελέγχουν αν η κάμερα καταγράφει πραγματικό άτομο και όχι φωτογραφία ή μάσκα.

Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια πως η Meta είχε αναπτύξει εσωτερικά ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου με την ονομασία «NameTag», το οποίο διέγραψε αφού έγινε αντιληπτό. Η Meta αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνεργασία της με την Rank One ούτε απάντησε σε ερωτήσεις για το πότε ξεκίνησε ή αν συνεχίζεται.