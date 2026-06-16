Ο Φρίντριχ Μερτς πήρε «μεταγραφή» τον Τραμπ στην εθνική Γερμανίας: Του έδωσε φανέλα του Μουντιάλ

Ένα επίκαιρο δώρο - έκπληξη επεφύλασσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γιόρτασε πριν από λίγες ημέρες τα 80ά του γενέθλια.

Κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στο Εβιάν, ο κ. Μερτς δώρισε στον Τραμπ μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας, όπως αγωνίζεται στο εν εξελίξει Μουντιάλ 2026, με το όνομα «Trump» στην πλάτη και τον αριθμό «47», καθώς ο κ. Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Τεμενάδες» του Μερτς στον Τραμπ

Ο καγκελάριος είχε πάντως ήδη ευχηθεί στον Αμερικανό πρόεδρο με χειρόγραφη κάρτα, η οποία παραδόθηκε εγκαίρως στον Λευκό Οίκο.

«Το να φλερτάρεις με τον Τραμπ σίγουρα δεν είναι ποτέ λάθος, αλλά δεν αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων. Η Γερμανία θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει με προσοχή στη διατλαντική εταιρική σχέση», δήλωσε στην BILD ο πολιτικός επιστήμονας Μπένγιαμιν Χένε, σχολιάζοντας την προσπάθεια του καγκελάριου να εξομαλύνει τη σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, η οποία διαταράχθηκε όταν ο πρώτος άσκησε κριτική για την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, για να του απαντήσει σε υποτιμητικό τόνο ο Ντόναλντ Τραμπ.