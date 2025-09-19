Τα αντίποινα Ισραήλ στη Γαλλία καθώς ο Μακρόν ετοιμάζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Η Γαλλία προετοιμάζεται για σκληρή αντίδραση από το Ισραήλ, μετά την απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, από κοινού με άλλες χώρες, κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και άτομα με γνώση των προθέσεων της ισραηλινής κυβέρνησης, το Τελ Αβίβ εξετάζει πολλαπλά αντίποινα, αναφέρει το Politico.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επιτάχυνση προσάρτησης εδαφών στη Δυτική Όχθη, το κλείσιμο του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, καθώς και επεμβάσεις σε γαλλικής ιδιοκτησίας περιοχές εντός Ισραήλ, όπως ο Ιερός Τόπος της Ελεώνας στο Όρος των Ελαιών — χριστιανικό προσκύνημα και μοναστήρι, όπου η ισραηλινή αστυνομία είχε εισβάλει το 2023, προκαλώντας διπλωματική κρίση.

Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρελ Χάσκελ, σε συνέντευξή της σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προειδοποίησε ότι το κλείσιμο του προξενείου της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ — το οποίο προϋπήρχε του κράτους του Ισραήλ από το 1948 — «βρίσκεται στο τραπέζι του πρωθυπουργού».

Διαβάστε ακόμα: Γαλλία: Αυξάνει την πίεση στο Ισραήλ για τερματισμό της εισβολής στη Γάζα

Στο στόχαστρο ο Μακρόν

Όπως αναφέρουν πηγές που παρακολουθούν εκ των έσω τις εξελίξεις, το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει αντίδραση από το Ισραήλ, αλλά το μέγεθός της. Η κυβέρνηση Νετανιάχου θέλει να στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν θα υποκύψει σε διεθνείς πιέσεις σχετικά με την παλαιστινιακή υπόθεση.

«Το Ισραήλ δεν θα διστάσει μπροστά σε τίποτα όσον αφορά τα αντίποινα», δήλωσε ο πρώην πρέσβης της Γαλλίας και ειδικός σε μεσογειακές υποθέσεις, Καρίμ Αμελλάλ.

Ευρωπαίος διπλωμάτης σημείωσε πως οι γαλλοϊσραηλινές σχέσεις πρόκειται να επιδεινωθούν σημαντικά, επισημαίνοντας ότι ο Μακρόν ήταν ο κύριος κινητήριος μοχλός της πρωτοβουλίας αυτής.

Μακρόν: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ο καλύτερος τρόπος να απομονωθεί η Χαμάς»

Η απόφαση του Γάλλου προέδρου — η οποία ξάφνιασε συμμάχους και αντιπάλους — αποτέλεσε κεντρικό σημείο της εκστρατείας του για την προώθηση λύσης δύο κρατών. Η πρωτοβουλία φαίνεται να έχει ήδη αποτελέσματα, καθώς χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνουν ανάλογες προθέσεις ή προχωρούν σε σχετικές ενέργειες.

Ο Μακρόν δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κανάλι Channel 12:

«Ο στόχος της Χαμάς δεν ήταν ποτέ η δημιουργία δύο κρατών. Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ο καλύτερος τρόπος να απομονωθεί η Χαμάς.»

Παράλληλα, προειδοποίησε το Ισραήλ ότι η επίσπευση εποικισμών στη Δυτική Όχθη θα ήταν «άδικη και ανεύθυνη», τονίζοντας ότι η περιοχή αυτή δεν συνδέεται με τη Χαμάς.

Η Ευρωπαϊκή πίεση

Η αναγνώριση Παλαιστίνης από τη Γαλλία έρχεται σε συντονισμό με προσπάθειες της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να εντείνει την πίεση προς το Ισραήλ για την κατάσταση στη Γάζα. Η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο για πρωτοφανή δασμούς και κυρώσεις εις βάρος του Ισραήλ λόγω παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκαλώντας σφοδρή αντίδραση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου, σε ανοιχτή επιστολή προς τον Μακρόν, τον κατηγόρησε ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» με την πρωτοβουλία του. Ο Μακρόν απάντησε σθεναρά, απορρίπτοντας τις κατηγορίες.

Η ένταση επιτείνεται καθώς η Γαλλία φιλοξενεί τις μεγαλύτερες εβραϊκές και μουσουλμανικές κοινότητες στην Ευρώπη και οι αντισημιτικές επιθέσεις φέρεται να έχουν αυξηθεί μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αν και δεν έχουν δοθεί επίσημα στατιστικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή τη συσχέτιση.

Ο Αμερικανός πρέσβης στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, επίσης προκάλεσε ένταση με δηλώσεις για αύξηση του αντισημιτισμού στη χώρα, με αποτέλεσμα να κληθεί για εξηγήσεις από το γαλλικό ΥΠΕΞ.

Πώς θα απαντήσει η Γαλλία;

Σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές και δημοσιεύματα του Le Figaro, το Παρίσι εξετάζει αντίμετρα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:

Το κλείσιμο ισραηλινού προξενείου στη Γαλλία

Την απέλαση Ισραηλινών πρακτόρων που δραστηριοποιούνται σε γαλλικό έδαφος

Η κατάσταση ανάμεσα στις δύο χώρες φαίνεται να οδηγείται σε επικίνδυνη διπλωματική κρίση, με φόντο την προσπάθεια επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Politico