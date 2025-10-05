Τα βλέμματα όλων στο Κάιρο: Συνεχίζουν οι επιδρομές στη Γάζα πριν τις διαπραγματεύσεις Χαμάς - Ισραήλ

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στην Αίγυπτο, καθώς οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για τη Γάζα πρόκειται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα, με τις ΗΠΑ να πιέζουν επίσης για την ταχεία εφαρμογή συμφωνίας.

Οι συνομιλίες έρχονται μετά τη συμφωνία της Χαμάς σε ορισμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης ομήρων και της παράδοσης της διακυβέρνησης της Γάζας σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, επιδιώκοντας ωστόσο διαπραγματεύσεις για άλλα ζητήματα.

Η απάντηση της αντιστασιακής οργάνωσης δεν ανέφερε τους όρους του αφοπλισμού της και της μη διαδραμάτισης μελλοντικού ρόλου στη διακυβέρνηση της περιοχής.

Γάζα: Συνεχίζει τις φονικές επιδρομές το Ισραήλ

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» την Παρασκευή, αφού η Χαμάς απάντησε στο προτεινόμενο σχέδιο.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι «ενώ ορισμένοι βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει εντός της Λωρίδας της Γάζας, δεν υπάρχει εκεχειρία σε ισχύ αυτή τη στιγμή».

Ο Μπεντροσιάν δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή «να ανταποδώσουν τα πυρά για αμυντικούς σκοπούς... εάν υπάρξει απειλή για τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης στη Γάζα».

Αναφορές από τη Γάζα αναφέρουν ότι το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τα πυρά αρμάτων μάχης κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι την Κυριακή, καταστρέφοντας πολλά οικιστικά κτίρια στην πόλη της Γάζας.

Ένας ανταποκριτής του BBC άκουσε εκρήξεις από το εσωτερικό της Γάζας και είδε μια στήλη καπνού κοντά στα σύνορα στο Κιμπούτς Μπεέρι του Ισραήλ, το πρωί της Κυριακής.

Άλλοι 65 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις τις 24 ώρες πριν από το μεσημέρι, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

ΗΠΑ: «Χλιαρές» συστάσεις για εκεχειρία στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στον αμερικανικό ειδησεογραφικό σταθμό CBS News, ότι οι βομβαρδισμοί πρέπει να σταματήσουν για να διευκολυνθεί η απελευθέρωση ομήρων.

«Δεν μπορείς να απελευθερώσεις ομήρους όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί... αυτό πρέπει να σταματήσει, αλλά πρέπει επίσης να επεξεργαστείς και τα άλλα logistics», δήλωσε στην εκπομπή Face the Nation του CBS News την Κυριακή.

«Θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Το σχέδιο των 20 σημείων προτείνει τον άμεσο τερματισμό των μαχών και την απελευθέρωση 48 ομήρων, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, σε αντάλλαγμα για εκατοντάδες παράνομα κρατούμενους κατοίκους της Γάζας.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα το Σάββατο, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ελπίζει να ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων «τις επόμενες ημέρες».

Ο πρωθυπουργός «έχει καταστήσει σαφές ότι σε συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ οι συνομιλίες θα περιοριστούν σε λίγες ημέρες το πολύ», δήλωσε ο Μπεντροσιάν την Κυριακή.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα μεταβεί στην Αίγυπτο την Κυριακή το βράδυ για τις κρίσιμες συνομιλίες που πρόκειται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα. Θα παραστούν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Πηγή: BBC