Μενού

Τα έπαθλα στους Ολυμπιονίκες για τα μετάλλια - Εξαψήφια ποσά, ρολόγια και διαμερίσματα

Στην «κορυφή» η Σιγκαπούρη. Ξεχωρίζει η Πολωνία όχι μόνο για την κλίμακα αλλά και για την ποικιλία των ανταμοιβών της.

Reader symbol
Newsroom
χειμερινοί-ολυμπιακοί-αγώνες
Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Για τους αθλητές στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα του 2026, μια θέση στο βάθρο μπορεί να σημαίνει κάτι περισσότερο από δόξα και ένα μετάλλιο.

Σε ορισμένες χώρες, συνοδεύεται επίσης από ρολόγια και εξαψήφιες πληρωμές. Συγκεκριμένα, 2.871 αθλητές και αθλήτριες από 93 χώρες σε 116 αγωνίσματα στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο στους Δολομίτες έως τις 22 Φεβρουαρίου δίνουν το «παρών» και έχουν μπει για τα καλά στη μάχη των μεταλλίων.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ