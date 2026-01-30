Τα «χαρτιά» του Τραμπ για επίθεση στο Ιράν: Οι επιδρομές και τα πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού δεν πέτυχε το σενάριο με τις συνομιλίες για πυρηνικά με το Ιράν, εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για στρατιωτικό χτύπημα κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής ενώ, απειλεί λέγοντας ότι μεγάλη ναυτική δύναμη είναι καθ'οδόν.

Συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν από τις δηλώσεις του, το σχέδιο είναι να επιτεθεί στις πυρηνικές ιρανικές εγκαταστάσεις αν δεν πραγματοποιηθούν τα εξής αιτήματα: «Πρώτον, όχι πυρηνικά. Και δεύτερον, να σταματήσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές τους σκοτώνουν κατά χιλιάδες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα σήμερα.

Μάλιστα, δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι: «Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται στον Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας - Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία θα δούμε τι θα συμβεί». Στην αρμάδα, προστέθηκε και το αντιτορπιλικό Delbert D. Black.

Το «σακί με τις επιλογές» του Ρεπουμπλικάνου περιλαμβάνει ακόμη και τη δυνατότητα αμερικανικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν επιδρομές σε τοποθεσίες εντός του Ιράν, και έρχεται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, τώρα που οι διαμαρτυρίες έχουν καταπνιγεί βάναυσα, τουλάχιστον προς το παρόν. Επίσης ο Τραμπ, μαζί με τους κορυφαίους βοηθούς του, εξετάζουν, εκτός από τη στρατιωτική δράση, να επιφέρουν και αλλαγή στην κυβέρνηση.

Τραμπ: Εξετάζει την απομάκρυνση Χαμενεΐ

Σύμφωνα με τους New York Times, μια άλλη επιλογή θα ήταν μια σειρά από πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και ηγετικών στόχων, που θα προκαλούσαν τέτοια αναταραχή που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις συνθήκες επί του εδάφους για τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ή άλλες δυνάμεις να απομακρύνουν τον 86χρονο ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Δεν είναι σαφές σε αυτήν την επιλογή ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα εάν ο ανώτατος ηγέτης απομακρυνόταν ή αν οποιοσδήποτε διάδοχος θα ήταν πιο ανοιχτός σε συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, έχει κίνητρο για να επιτεθεί σε Ιρανούς ηγέτες λόγω των προσπαθειών τους να τον δολοφονήσουν. Υπενθυμίζεται ότι, οι οσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη δήλωσαν πέρυσι ότι Ιρανοί συνωμότες είχαν συζητήσει ένα σχέδιο για να δολοφονήσουν τον Τραμπ λίγο πριν επανεκλεγεί πρόεδρος.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ισραήλ για το Ιράν

Το Ισραήλ πιέζει για μια τρίτη επιλογή με φόντο την επιχείρηση Τραμπ: Θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν στην επανέναρξη του πλήγματος του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ανακατασκευάσει από τότε που το Ισραήλ κατέστρεψε το πρόγραμμα στον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σχέδιο φέρεται να είναι στα «σκαριά» καθώς νωρίτερα, αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου συναντήθηκαν με τον Υποστράτηγο Σλόμι Μπίντερ, τον επικεφαλής των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών, ο οποίος ενημέρωσε την κυβέρνηση για τις πληροφορίες σχετικά με το Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, επισκέπτεται επίσης την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.