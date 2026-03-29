Τα ισπανικά νησιά που πληρώνουν 15.000 ευρώ για να μετακομίσεις σε αυτά μόνιμα

Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να ονειρεύεται να τα παρατήσει όλα, να ξεφύγει από τη φασαρία της πόλης και να μετακομίσει σε ένα ήσυχο, γραφικό μέρος με άφθονο ήλιο; Αν ναι, μάλλον ήρθε η ώρα να αρχίσεις να κοιτάς για βαλίτσες, γιατί κάποιες ευρωπαϊκές περιοχές όχι απλώς σε καλούν να πας, αλλά... σε πληρώνουν κιόλας!

Η νέα τάση που έχει κάνει τους απανταχού travel lovers να παραμιλούν, είναι οι πρωτοβουλίες διαφόρων χωρών να δώσουν γενναιόδωρα οικονομικά κίνητρα για να δώσουν ξανά ζωή στην ύπαιθρο. Οι νέοι φεύγουν για τις μεγαλουπόλεις, τα χωριά αδειάζουν, και οι τοπικές αρχές μοιράζουν χιλιάδες ευρώ για να προσελκύσουν νέους μόνιμους κατοίκους.

Αν και πολλοί ψάχνουν για χρυσές ευκαιρίες στα νησιά, το μεγάλο «μπαμ» της Ισπανίας βρίσκεται στην ενδοχώρα και συγκεκριμένα στην κοιλάδα Ambroz της Εξτρεμαδούρα.

Μέσω του προγράμματος «Live in Ambroz», οι ψηφιακοί νομάδες μπορούν να διεκδικήσουν επιχορηγήσεις έως και 15.000 ευρώ για να ζήσουν εκεί για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Τι κερδίζεις αν κάνεις το μεγάλο βήμα;

Η περιοχή απολαμβάνει 70-90% περισσότερη ηλιοφάνεια σε σχέση με τις μουντές βόρειες πρωτεύουσες (δηλαδή περίπου 3 ώρες έξτρα ήλιο την ημέρα). Τα ενοίκια είναι εξαιρετικά προσιτά, με ένα άνετο σπίτι τριών υπνοδωματίων να κοστίζει γύρω στα 690€ τον μήνα.

Τα ζευγάρια που θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους λαμβάνουν περίπου 600€ τον μήνα για το πρώτο παιδί και 400€ για το δεύτερο, μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των πέντε ετών.

Αν βέβαια η καρδιά σου χτυπάει αποκλειστικά για νησιωτική ζωή και θες τα 15.000 ευρώ, θα πρέπει να κοιτάξεις προς την Ιταλία και την εντυπωσιακή Σαρδηνία, η οποία τρέχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τα χωριά της με λιγότερους από 3.000 κατοίκους.

Το μενού των επιδοτήσεων δεν σταματά εδώ. Στο γραφικό χωριό Radicondoli στην Τοσκάνη, οι αρχές καλύπτουν έως και το 50% του ενοικίου για δύο χρόνια ή δίνουν επιδοτήσεις για αγορά σπιτιού, αρκεί να δεσμευτείς ότι θα γίνεις ντόπιος για μια δεκαετία.

Αν πάλι προτιμάς τα χιονισμένα σαλέ από τις ηλιόλουστες πλατείες, το χωριό Albinen στην Ελβετία προσφέρει σε άτομα κάτω των 45 ετών πάνω από 25.000€ ανά ενήλικα και περίπου 10.000€ ανά παιδί. Η μοναδική προϋπόθεση; Να μείνεις εκεί για τουλάχιστον 10 χρόνια και να αγοράσεις ακίνητο συγκεκριμένης αξίας.

Όποιο κι αν είναι το στυλ σου, το σίγουρο είναι ένα: Η επιστροφή στην ηρεμία της επαρχίας πλέον... πληρώνει καλά!