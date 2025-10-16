Τα κέντρα απάτης της Μιανμάρ αυξάνονται - Πολλά έχουν internet μέσω της Starlink του Έλον Μασκ

Μια ισχυρή διακομματική επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμμετοχή της εταιρείας Starlink του Ίλον Μασκ στην παροχή δορυφορικού ίντερνετ σε κέντρα διαδικτυακής απάτης στη Μιανμάρ, τα οποία ευθύνονται για την εξαπάτηση δισεκατομμυρίων θυμάτων παγκοσμίως, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο, όταν διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός κεραιών Starlink εγκαταστάθηκε σε στέγες κτιρίων που φιλοξενούν τέτοια κέντρα, την περίοδο που οι αρχές της περιοχής είχαν ανακοινώσει εκστρατεία «εκκαθάρισης» τους. Μέσα σε τρεις μήνες, η Starlink φέρεται να έχει γίνει ο μεγαλύτερος πάροχος ίντερνετ στη Μιανμάρ, σύμφωνα με στοιχεία του APNIC.

Τα κέντρα αυτά, όπως το KK Park στην πόλη Myawaddy, αποτελούν κόμβους ανθρώπινης εμπορίας και αναγκαστικής εργασίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έως και 120.000 άνθρωποι εξαναγκάζονται να εργάζονται εκεί σε απάτες μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου.

“Scam factories” in Myanmar: prisons disguised as IT parks where people are forced to defraud the world



After the brutal murder of Belarusian woman Vera Kravtsova in Myanmar — lured into slavery in Asia and later killed for her organs — global attention has again turned to… https://t.co/RmAPwJj9LV pic.twitter.com/iCWH7htwsw — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2025

Η γερουσιαστής Μάγκι Χάσαν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, κάλεσε τον Μασκ να διακόψει την πρόσβαση του Starlink στα «εργοστάσια απάτης», λέγοντας πως «οι εγκληματίες που εξαπατούν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν δορυφορικό ίντερνετ αμερικανικής εταιρείας».

Η πρώην εισαγγελέας της Καλιφόρνια Έριν Γουέστ, που ηγείται της οργάνωσης Operation Shamrock, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι η Starlink επιτρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνολογία της για τέτοιες δραστηριότητες, αναφέροντας ότι είχε προειδοποιήσει την εταιρεία ήδη από το 2024 — χωρίς να λάβει απάντηση.

Οι Αμερικανοί πολίτες συγκαταλέγονται στα βασικά θύματα των απατών αυτών, χάνοντας περίπου 10 δισ. δολάρια μέσα στο 2024, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η επιτροπή του Κογκρέσου έχει τη δυνατότητα να καλέσει τον Ίλον Μασκ να καταθέσει σχετικά με το θέμα, ενώ η SpaceX (μητρική εταιρεία της Starlink) δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις καταγγελίες.