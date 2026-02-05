Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών είναι τα ακριβότερα που έχουν φτιαχτεί ποτέ - Ο λόγος δεν είναι ο προφανής

Περισσότερα από 700 χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια έχουν κατασκευαστεί για να απονεμηθούν στους νικητές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Και ενώ η συναισθηματική τους αξία είναι ανυπολόγιστη, με καθαρά οικονομική ματιά, τα μετάλλια αξίζουν περισσότερο από ποτέ.

Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2024, οι τιμές spot του χρυσού και του ασημιού έχουν εκτοξευθεί κατά περίπου 107% και 200% αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται κατά γράμμα το «ό,τι λάμπει, δεν είναι χρυσός», καθώς τα μετάλλια περιέχουν μόλις 6 γραμμάρια καθαρού χρυσού στα 506 του βάρους τους. Το υπόλοιπο είναι ασήμι και ανακυκλωμένα μέταλλα.

Τα χάλκινα μετάλλια είναι κατασκευασμένα από χαλκό και, με βάρος 420 γραμμάρια, αξίζουν μόνο περίπου 5,60 δολάρια το τεμάχιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

«Φαντάζομαι ότι τα χρυσά και ασημένια μετάλλια για τους επόμενους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (το 2028) θα είναι ακόμη πιο ακριβά από ό,τι είναι τώρα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες» εκτίμησε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Τα βραβεία για όσους ανεβαίνουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου, δεν έχουν κατασκευαστεί - εξ ολοκλήρου - από χρυσό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Η αξία αυτών των μεταλλίων, τα οποία ζύγιζαν μόλις 26 γραμμάρια, θα ήταν λιγότερο από 17 ευρώ με βάση την τιμή του χρυσού εκείνη την εποχή. Προσαρμοσμένο στους σημερινούς όρους, το ποσό φτάνει κοντά στα 450 ευρώ.

Ωστόσο, ως συλλεκτικά αντικείμενα, τα ολυμπιακά μετάλλια μπορούν να πουληθούν σε πολύ υψηλότερη τιμή από τη χρηματική τους αξία, δήλωσε ο Dominic Chorney, επικεφαλής αρχαίων νομισμάτων στον Baldwin's.

Το 2015, η Baldwin's πούλησε ένα χρυσό μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης του 1912 για 22.000 ευρώ, όπως δήλωσε στο CNN. Την επόμενη χρονιά, οι δημοπράτες πούλησαν ένα χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμβέρσας του 1920 για 750 ευρώ.

Όμως, είναι ελάχιστα τα μετάλλια που βγαίνουν σε δημοπρασία καθώς οι αθλητές δεν επιθυμούν να αποχωριστούν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της καριέρας τους.