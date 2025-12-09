Τα μπλόκα των αγροτών θέμα στον διεθνή Τύπο: Τι γράφουν τα μεγάλα πρακτορεία για τις κινητοποιήσεις

Θέμα σε μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία διεθνώς έγιναν τα αγροτικά μπλόκα στην Ελλάδα, καθώς και τα επεισόδια που σημειώθηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις σε Ηράκλειο και Χανιά.

To Associated Press αναφέρεται στην είσοδο των αγροτών στα αεροδρόμια των δύο πόλεων, καθώς και στα μπλόκα στην υπόλοιπη Ελλάδα. «Διαμαρτυρόμενοι Έλληνες αγρότες κατακλύζουν τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Κρήτης, αναγκάζοντας την αναστολή των πτήσεων», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Το πρακτορείο επίσης αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών και άλλων αξιωματούχων, καθώς και στα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Το Reuters από την πλευρά του, σημειώνει ότι «Έλληνες αγρότες μπλοκάρουν σύνορα, αεροδρόμια και δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση των κονδυλίων της ΕΕ».

Αναφερόμενο στις κινητοποιήσεις και στα επεισόδια σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι «οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν έλλειμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ σε ενισχύσεις της ΕΕ και άλλες πληρωμές, μετά από ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο ορισμένοι αγρότες, με τη βοήθεια κρατικών υπαλλήλων, πλαστογράφησαν την ιδιοκτησία γης για να δικαιούνται τις πληρωμές».

Τα Bloomberg και Sky News αναφέρονται στην υπόθεση των επιδοτήσεων από το ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς επίσης και στην έκταση που έχουν λάβει οι κινητοποιήσεις και στις εκκλήσεις της κυβέρνησης να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

Ακόμα, ο βρετανικός Independent αναφέρεται στους αποκλεισμούς των αεροδρομίων στην Κρήτη και των τελωνείων στη βόρεια Ελλάδα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. «Η ελληνική αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα σε αγρότες κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα.