Τα νησιά του Τζέφρι Έπσταϊν: Ποιος τα κατέχει σήμερα και τι κρύβει η σκοτεινή τους ιστορία

Τα δύο νησιά του Τζέφρι Έπσταϊν έχουν αλλάξει χέρια, όμως η βαριά ιστορία τους εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα και έρευνες.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν υπήρξε μία από τις πιο σκοτεινές φιγούρες των τελευταίων δεκαετιών. Χρηματοδότης, με ισχυρές διασυνδέσεις και τεράστια περιουσία, κατηγορήθηκε για συστηματική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών και για τη δημιουργία ενός δικτύου εκμετάλλευσης που συγκλόνισε τον κόσμο.

Η υπόθεσή του συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη, όχι μόνο για τα εγκλήματα που αποκαλύφθηκαν, αλλά και για τα μέρη όπου φέρεται να συνέβησαν.

Τα δύο νησιά που ανήκαν στον Έπσταϊν

Σύμφωνα με την Britannica, ο Έπσταϊν κατείχε δύο ιδιωτικά νησιά στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους: Little St. James Island Great St. James Island.

Και τα δύο βρίσκονται περίπου δύο μίλια από το St. Thomas, σε μια περιοχή που συνήθως συνδέεται με πολυτέλεια και απομόνωση. Το Little St. James, το πιο γνωστό από τα δύο, αγοράστηκε το 1998 για περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια.

Μέχρι τον θάνατό του το 2019, η αξία του είχε εκτοξευθεί σχεδόν στα 70 εκατομμύρια.

Το νησί όπου καταγγέλθηκαν οι κακοποιήσεις

Πολλές από τις γυναίκες που κατηγόρησαν τον Έπσταϊν έχουν δηλώσει ότι η κακοποίησή τους συνέβη στο Little St. James. Το νησί έγινε παγκοσμίως γνωστό ως «Epstein Island» και συνδέθηκε με τις πιο σκοτεινές πτυχές της δράσης του.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το νησί, συμπεριλαμβανομένων υπνοδωματίων, του χώρου της πισίνας και ενός δωματίου που περιείχε μια καρέκλα οδοντιάτρου — εικόνες που αναζωπύρωσαν τα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβαινε εκεί.

Ποιος κατέχει σήμερα τα νησιά Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν και τις δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν, τα δύο νησιά πέρασαν τελικά σε νέο ιδιοκτήτη.

Το 2023, ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων Στίβεν Ντέκοφ τα αγόρασε για 60 εκατομμύρια δολάρια, με την υπόσχεση να δημιουργήσει ένα πολυτελές θέρετρο. Ωστόσο, μέχρι το 2026, δεν είχαν αναφερθεί κατασκευαστικές εργασίες σε κανένα από τα δύο νησιά. Η αγορά τους παραμένει αντικείμενο συζήτησης, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν μπορούν ποτέ να αποκοπούν από το παρελθόν τους.

Παρότι τα νησιά έχουν πλέον νέο ιδιοκτήτη, η ιστορία τους εξακολουθεί να τα συνοδεύει. Το Little St. James, ειδικά, παραμένει σύμβολο μιας υπόθεσης που άφησε βαθιά τραύματα και συνεχίζει να προκαλεί έρευνες, αποκαλύψεις και δημόσιο ενδιαφέρον.