Τα πάνω κάτω με το ζευγάρι στους Coldplay: Ήταν και ο σύζυγος της γυναίκας με σύντροφο εκεί

Ο σύζυγος της διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού, που έγινε πρωτοσέλιδο όταν πιάστηκε αγκαλιά με τον παντρεμένο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας της σε συναυλία των Coldplay, ήταν τελικά παρών στην ίδια συναυλία – και μάλιστα με συνοδό.

Ο Andrew Cabot, ο οποίος είχε παντρευτεί την Kristin Cabot, πρώην στέλεχος της Astronomer, πριν από δύο χρόνια, είχε ήδη δηλώσει ότι βρισκόταν σε διάσταση με τη σύζυγό του τη στιγμή του περιστατικού. Τώρα, όμως, έρχονται στο φως νέες λεπτομέρειες: όπως αποκαλύπτει πηγή στην The Times of London, και ο ίδιος είχε προχωρήσει στην προσωπική του ζωή και παρακολούθησε τη συναυλία μαζί με τη νέα του σύντροφο.

«Η Kristin βρισκόταν στη σουίτα με άτομα από τη δουλειά – δεν ήταν εταιρική σουίτα – και ο Andrew ήταν επίσης εκεί, με συνοδό, η οποία είναι πλέον η σύντροφός του», ανέφερε η πηγή.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, είχε χωρίσει και ζούσε χωριστά ήδη για αρκετές εβδομάδες. «Ήταν μια συναινετική απόφαση... Η Kristin ένιωσε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει δημόσια, όπως συμβαίνει συχνά όταν κάποιος βρίσκεται στη μέση ενός διαζυγίου».

Η στιγμή που προκάλεσε παγκόσμιο σάλο

Η πηγή σχολίασε και τη στιγμή που έγινε viral: όταν η κάμερα στράφηκε προς την Cabot και τον CEO της Astronomer, Andy Byron, οι οποίοι φαίνονταν σε ιδιαίτερα οικεία στάση. Τότε η Cabot έσκυψε απότομα, σε μια κίνηση που σχολιάστηκε αρνητικά – ακόμα και από τον τραγουδιστή των Coldplay, Chris Martin, ο οποίος είπε από τη σκηνή: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί». Ο Byron, βλέποντας τον εαυτό του στη γιγαντοοθόνη, φέρεται να ψιθύρισε: «Γ...το, είμαι εγώ».

Αυτή η στιγμή ήταν που τελικά προκάλεσε σάλο, οδηγώντας τόσο την Cabot όσο και τον Byron στην απομάκρυνσή τους από την εταιρεία. «Η Kristin δεν προσπαθούσε να κρυφτεί, δεν ξέρει γιατί έσκυψε. Αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά της εκείνη τη στιγμή ήταν ακατάλληλη, δεδομένου του ρόλου της ως επικεφαλής του HR», σημείωσε η πηγή. «Δεν πρόκειται για απιστία ή κρυφή σχέση. Το μόνο ακατάλληλο ήταν αυτή η αγκαλιά – και το παραδέχεται πλήρως».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η σχέση της Cabot με τον Byron ήταν «μια στενή φιλία και τίποτα παραπάνω».

The craziest scenes caught on the kiss cam – A Thread 🧵



1. During Coldplay's Boston concert, the kiss cam caught Astronomer CEO Andy Byron & HR chief Kristin Cabot in a steamy moment—leading to their resignations & talks of a lawsuit! 😱

pic.twitter.com/tq6bG9qRML — Earth_Wanderer (@earth_tracker) August 28, 2025

Ο Andrew Cabot φέρεται να αιφνιδιάστηκε όταν βρήκε δημοσιογράφους έξω από το σπίτι αξίας 2,2 εκατ. δολαρίων στο Rye του New Hampshire, το οποίο μοιραζόταν με την Kristin και τα δύο τους παιδιά. Νιώθοντας την ανάγκη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, επιβεβαίωσε στο People ότι το ζευγάρι είχε ήδη «χωρίσει ιδιωτικά και συναινετικά αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία των Coldplay».

«Η απόφαση για διαζύγιο είχε ήδη δρομολογηθεί πριν από εκείνο το βράδυ», ανέφερε εκπρόσωπός του, προσθέτοντας πως ο Andrew, CEO της Privateer Rum, ελπίζει πλέον ότι με τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας διαζυγίου, θα δοθεί ένα τέλος στη δημόσια φημολογία και θα διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητα της οικογένειάς του.

Πηγή: Daily Mail