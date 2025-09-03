Τα παραλειπόμενα της μεγάλης παρέλασης στην Κίνα: Το «ανατολικό μέτωπο», οι λύκοι ρομπότ και τα μούτρα Τραμπ

Με το αμερικανικό CNN να μεταδίδει πως ο Σι Τζινπίνγκ έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες στην Κίνα, από την εποχή του Μάο Τσετούνγκ, ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση όπου έδωσαν το «παρών» ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Διεθνείς αναλυτές περιγράφουν τη στρατιωτική παρέλαση και την παρουσία Πούτιν, Κιμ ως ένα νέο «status quo» με πρωταγωνίστρια την Κίνα και «ηττημένες» τις ΗΠΑ, την ώρα που ο Σι Τζινπίνγκ, πέρα από «ανατολικό μέτωπο» παρουσίασε και μία σειρά από νέα όπλα.

Ανάμεσα σε αυτά που ξεχώρισαν, ήταν ομάδα τετράποδων ρομπότ, οι «λύκοι ρομπότ», τα οποία σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, τα μηχανήματα αυτά είναι ικανά να πραγματοποιούν αναγνώριση στην πρώτη γραμμή, να μεταφέρουν προμήθειες, ακόμα και να εξαπολύουν χτυπήματα ακριβείας εναντίον στόχων.

Κίνα: Τι είναι οι «λύκοι ρομπότ»

Οι προκάτοχοί τους, τα «σκυλιά ρομπότ», παρουσιάστηκαν σε μια κοινή στρατιωτική άσκηση με την Καμπότζη πέρυσι. Ωστόσο, μετονομάστηκαν σε «λύκους» στο πλαίσιο μιας «στρατηγικής μεταμόρφωσης», όπως ανέφερε πέρυσι το κρατικό κινεζικό μέσο ενημέρωσης CCTV.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλείται το BBC, αναφέρουν ότι οι λύκοι έχουν βελτιωμένη αποτελεσματικότητα σε μάχες και ικανότητα επίθεσης και είναι εξοπλισμένοι με κάμερες, για να χτυπούν στόχους με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τα μηνύματα από τη μεγάλη παρέλαση στην Κίνα

Εικόνα για τα βιβλία της Ιστορίας: ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν κι ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, τιμώμενοι καλεσμένοι του, παρακολούθησαν μαζί σήμερα στο Πεκίνο, όπως και άλλοι περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πελώρια στρατιωτική παρέλαση για να τιμηθεί η 80ή επέτειος από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο κ. Σι έσφιξε το χέρι κατά σειρά του κ. Πούτιν, του κ. Κιμ, κατόπιν άλλων υψηλών προσκεκλημένων του. Κατόπιν, ανταλλάσσοντας αβρότητες, οι ηγέτες βάδισαν μαζί πάνω σε κόκκινο χαλί, με τον κ. Πούτιν εκ δεξιών και τον κ. Κιμ εξ ευωνύμων του κ. Σι, που προπορεύτηκε, ως την Τιενανμέν για την παρέλαση, καθώς το στιγμιότυπο αναμεταδιδόταν απευθείας από την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο κοινό έψαλλαν πατριωτικά τραγούδια πριν από την παρέλαση, εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικού υλικού, διάρκειας 70 λεπτών — με ελικόπτερα, προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, πυραυλικά συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιωτικούς να πετούν ή να παρελαύνουν προτού η επίδειξη ολοκληρωθεί με την υπέρπτηση κυριολεκτικά δεκάδων χιλιάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων –80.000, κατά το δίκτυο CCTV– στην αχανή πλατεία.

Προηγουμένως ο κ. Σι, πάνω σε καμπριολέ αυτοκίνητο, επιθεώρησε τους στρατιώτες του.

Παρέλαση στην Κίνα | AP Photos

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο κινέζος πρόεδρος σε ομιλία του στη διάρκεια της τελετής.

Εν μέσω περιόδου μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων κι εμπορικών πολέμων, προειδοποίησε: «η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης». Προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών», όπως αυτή η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια συμπατριώτες του που πολεμούσαν τα ιαπωνικά αυτοκρατορικά στρατεύματα πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Δεν έκανε καμιά ρητή αναφορά στις ΗΠΑ, ή στα ζητήματα για τα οποία βρίσκονται σε διενέξεις οι δυο μεγάλες δυνάμεις, για παράδειγμα την τύχη της Ταϊβάν ή για τους τελωνειακούς δασμούς.

Ο κ. Τραμπ κατηγόρησε χθες βράδυ (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) τον κ. Σι πως «συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ» με τους κ.κ. Πούτιν και Κιμ.

Μερικές ώρες νωρίτερα διαβεβαίωνε πως «δεν ανησυχεί καθόλου» για τη σινορωσική συμμαχία. «Έχουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο, μακράν, και δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ τις δικές τους εναντίον μας. Πιστέψτε με, θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ», πέταξε.