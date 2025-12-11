Μενού

Τα πιο «δημοφιλή» επαγγέλματα στην ΕΕ: Σε ποια η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά

Αυτά είναι τα επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, για πολλά από αυτά, η ζήτηση ξεπερνάο την προσφορά.

Δώρο Χριστουγέννων
Shutterstock
Είναι γνωστό ότι κάποιοι κλάδοι έχουν πλέον πολύ μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας από άλλους, είτε λόγω δημοτικότητας είτε λόγω των «παχυλών» μισθών που παρέχουν.

Παρόλα αυτά, ακόμα και επαγγέλματα που πιθανώς κατατάσσονται πολύ υψηλά στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς δουλειές, εξακολουθούν να καταγράφουν σχετικά μεγάλα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, το 2024, το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ καταγράφηκε για τους διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης, με 8,4%. 

