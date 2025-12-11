Τα πιο «δημοφιλή» επαγγέλματα στην ΕΕ: Σε ποια η ζήτηση ξεπέρασε την προσφορά

Είναι γνωστό ότι κάποιοι κλάδοι έχουν πλέον πολύ μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας από άλλους, είτε λόγω δημοτικότητας είτε λόγω των «παχυλών» μισθών που παρέχουν.

Παρόλα αυτά, ακόμα και επαγγέλματα που πιθανώς κατατάσσονται πολύ υψηλά στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς δουλειές, εξακολουθούν να καταγράφουν σχετικά μεγάλα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, το 2024, το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ καταγράφηκε για τους διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης, με 8,4%.

