«Τα πραγματικά νέα του Ιράν»: Χάκαραν την κρατική τηλεόραση - Έδειχνε Τραμπ και Παχλαβί να μιλούν για εξέγερση

Χακαρίτηκε η κρατική τηλεόραση στο Ιράν και οι αρχές ενδέχεται να άρουν την διακοπή του διαδικτύου σύντομα, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή με την έναρξη των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων.

Το χάκινγκ στην τηλεόραση έγινε αμφανές όταν άρχισαν να μεταδίδονται ξαφνικά ομιλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν, οι οποίοι καλούσαν το κοινό να εξεγερθεί, όπως μεταφέρει το Reuters.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δρόμοι του Ιράν είναι σε μεγάλο βαθμό ήσυχοι εδώ και μια εβδομάδα, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τότε που οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου καταστάλθηκαν μετά από τρεις ημέρες μαζικής βίας.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 5.000, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, με μερικές από τις χειρότερες ταραχές να λαμβάνουν χώρα σε περιοχές με κουρδική μειονότητα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Δυτικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ιράν αναφέρουν επίσης ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ιράν: Πότε θα επιστρέψει το διαδίκτυο

Γενικότερα, οι επικοινωνίες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και των διεθνών τηλεφωνικών γραμμών, διακόπηκαν σε μεγάλο βαθμό τις ημέρες που προηγήθηκαν των χειρότερων ταραχών. Από τότε, η διακοπή έχει μετριαστεί εν μέρει, επιτρέποντας την εμφάνιση αναφορών για εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον διαδηλωτών.

Η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου Netblocks δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα μετρητικά στοιχεία έδειχναν ότι η εθνική συνδεσιμότητα παρέμενε ελάχιστη, αλλά ότι ένα «φιλτράρισμα» με ελεγχόμενους περιορισμούς επέτρεπε τη διέλευση ορισμένων μηνυμάτων, υποδηλώνοντας ότι οι αρχές δοκίμαζαν ένα πιο αυστηρά φιλτραρισμένο διαδίκτυο.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι οι ανώτατοι φορείς ασφαλείας θα αποφασίσουν για την αποκατάσταση του διαδικτύου τις επόμενες ημέρες, με την επανέναρξη της υπηρεσίας «μόλις οι συνθήκες ασφαλείας είναι κατάλληλες».

Ένα άλλο μέλος του κοινοβουλίου, ο σκληροπυρηνικός Hamid Rasaei, δήλωσε ότι οι αρχές θα έπρεπε να είχαν ακούσει τις προηγούμενες καταγγελίες του ανώτατου ηγέτη Ali Khamenei σχετικά με τον «χαλαρό κυβερνοχώρο».

Κατά τη διάρκεια της προφανής παραβίασης της κρατικής τηλεόρασης την Κυριακή, οι οθόνες μετέδωσαν ένα τμήμα διάρκειας αρκετών λεπτών με τον τίτλο «τα πραγματικά νέα της ιρανικής εθνικής επανάστασης».

Περιλάμβανε μηνύματα από τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν που ζει στις ΗΠΑ, ο οποίος καλούσε σε εξέγερση για την ανατροπή της εξουσίας των σιιτών μουσουλμάνων κληρικών που κυβερνούν τη χώρα από την επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε τον πατέρα του.

Ο Παχλάβι έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή της αντιπολίτευσης και έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να επιστρέψει στο Ιράν, αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ανεξάρτητα πόσο ισχυρή είναι η υποστήριξη προς το πρόσωπό του εντός του Ιράν.