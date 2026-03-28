Τα «Στενά του Τραμπ» και οι νέες απειλές για το ΝΑΤΟ: «Έκαναν ένα μεγάλο λάθος»

Κλιμάκωση χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπολύει πυραύλους και drones κατά Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ το Τελ Αβίβ καταγγέλλει επιθέσεις και από την Υεμένη. Την ίδια ώρα, ισραηλινά πλήγματα πλήττουν κατοικημένες περιοχές στο Ιράν και οι επιχειρήσεις στον Λίβανο συνεχίζονται, με 12 Αμερικανούς στρατιώτες να έχουν τραυματιστεί στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας από το Μαϊάμι στο πλαίσιο της Future Investment Initiative για τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «υποχωρεί».

«Για 47 χρόνια το Ιράν ήταν γνωστό ως ο νταής της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια -βρίσκεται σε υποχώρηση. Απόψε, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στην ανάδειξη μιας Μέσης Ανατολής που θα είναι επιτέλους ελεύθερη από την ιρανική τρομοκρατία, την επιθετικότητα και τον πυρηνικό εκβιασμό», είπε

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ορισμένες από τις γνωστές θέσεις του: ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, ότι το Ιράν θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο αν είχε καταφέρει να το αναπτύξει, και ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν «αποδεκατιστεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας πως «θα ήταν εξαιρετικό αν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι».

Ωστόσο, κάλεσε το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αποκαλώντας τα για ακόμα μια φορά Στενά του Τραμπ

«Πρέπει να ανοίξουν τα Στενα του Τραμπ - εννοώ, του Ορμούζ», είπε.

«Τα fake news θα πουν “το είπε κατά λάθος” -όχι, δεν υπάρχουν λάθη με εμένα. Όχι πολλά, τουλάχιστον», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην ηγεσία του Ιράν, υποστήριξε ότι ο ανώτατος ηγέτης «δεν είναι πλέον ανώτατος» και ότι το Ιράν είναι «η μόνη χώρα όπου κανείς δεν θέλει να ηγηθεί».

Ο Τραμπ φάνηκε επίσης να απολαμβάνει τις αλλαγές στις ονομασίες, αναφερόμενος στη δική του απόφαση να αποκαλέσει τον Κόλπο του Μεξικού «Κόλπο της Αμερικής».

Η δυσαρέσκειά για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

Τη ίδια στιγμή ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από το ΝΑΤΟ επειδή δεν βοήθησε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

«Πάντα έλεγα ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία χωρίς πραγματική ισχύ».

«Αν ποτέ συνέβαινε το μεγάλο γεγονός, σας εγγυώμαι ότι δεν θα ήταν εκεί», πρόσθεσε, φαινομενικά αναφερόμενος σε έναν ενδεχόμενο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Έκαναν μεγάλο λάθος, δεν ήταν εκεί», συνέχισε.

Παραλληλα, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας και τον Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας, λέγοντας ότι είναι «φίλοι» του, αλλά τους επέκρινε επειδή δήλωσαν ότι το Ιράν δεν είναι δικός τους πόλεμος.

«Λοιπόν, ούτε η Ουκρανία είναι δικός μας πόλεμος, αλλά τους βοηθήσαμε», κατέληξε.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει στον δεύτερο μήνα του

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, χωρίς καμιά ένδειξη αποκλιμάκωσης, με το Ισραήλ και το Ιράν να συνεχίζουν να ανταλλάσσουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πυραυλικά πλήγματα και τις ΗΠΑ να διαβεβαιώνουν πως οι στόχοι τους θα έχουν επιτευχθεί σε δυο εβδομάδες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε κάπου δέκα ισχυρές εκρήξεις στη Τεχεράνη κι είδε καπνό να υψώνεται στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν. Λίγο αργότερα, όπως και τα προηγούμενα βράδια, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως πλήττει «στόχους» στην πόλη.

Στο Ισραήλ, άνδρας 52 ετών σκοτώθηκε και άλλοι δυο τραυματίστηκαν σε ιρανικό πλήγμα στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με υπηρεσία άμεσης βοήθειας, μετά την κήρυξη συναγερμού από τον στρατό εξαιτίας της εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων.