Ταϊλάνδη: Ανήλικη βρέθηκε νεκρή, γυμνή μέσα σε βαλίτσα - Συνελήφθη 45χρονος Αυστραλός

Μια σοκαριστική υπόθεση που έλαβε χώρα στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά τον θάνατο μιας 17χρονης, το σώμα της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας που γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές, ο θάνατος της άτυχης κοπέλας οφείλεται σε ασφυξία.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει το γυμνό σώμα της ανήλικης κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου. Το εύρημα εντοπίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά τη σύλληψη ενός 45χρονου Αυστραλού, του Σάιμον Πίτερ Κάρμαν, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πατάγια, Ανεκ Σραθόνγκγιου, δήλωσε στο BBC ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδωσε απαντήσει για πώς πέθανε η ανήλικη. Όπως ανέφερε, διαπιστώθηκαν επίσης κακώσεις στον εγκέφαλο, οι οποίες όμως δεν αποτέλεσαν την αιτία θανάτου. Οι τραυματισμοί που είχε υποστεί ενδέχεται να σημειώθηκαν μετά τον θάνατό της, κατά τη μεταφορά του σώματός της μέσα στη βαλίτσα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το DNA που εντοπίστηκε στο σώμα της Τουντσανοκ Ντονχόμλα ταυτοποιήθηκε με τον Κάρμαν. Η αστυνομία εκτιμά ότι το γενετικό υλικό πιθανότατα μεταφέρθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης της σορού στη βαλίτσα.

MONSTER OZ NONCE STUFFS 17YO THAI GIRL IN SUITCASE & DUMPS HER LIKE TRASH



Sick Australian Simon Peter Carman charged with murder after innocent Tunchanok “Cake” Donhomla’s naked body was found crammed in a bag near Pattaya tracks. pic.twitter.com/4gRfVjVnRO — Not Guilty TV (@Notguiltytv) June 29, 2026

Βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του 45χρονου

Οι Αρχές έλαβαν την απόφαση να απαγγείλου στον Κάρμαν τέσσερις κατηγορίες: ανθρωποκτονία, απόκρυψη ή μετακίνηση σορού, απαγωγή ανηλίκου άνω των 15 και κάτω των 18 ετών και απομάκρυνση ανηλίκου της ίδιας ηλικίας με σκοπό τη διάπραξη άσεμνης πράξης.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε ότι ο Κάρμαν δεν αρνήθηκε αρχικά το σύνολο των κατηγοριών, καθώς παραδέχθηκε ότι είχε πάρει μαζί του την 17χρονη. Ωστόσο, μετά τη σύλληψή του φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες και να υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Η αστυνομία αναμένεται να διαβιβάσει την υπόθεση στους εισαγγελείς έως την Παρασκευή, ενώ η προθεσμία για την άσκηση δίωξης σε βάρος του Κάρμαν λήγει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Το χρονικό

Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, ο Κάρμαν φέρεται να μπήκε σε συγκρότημα κατοικιών μαζί με την Τουντσανοκ στις 03:34 της 25ης Ιουνίου.

Αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την αστυνομία, εμφανίστηκε μόνος του, μεταφέροντας μια μεγάλη βαλίτσα. Στη συνέχεια φέρεται να φόρτωσε τη βαλίτσα σε μοτοσικλέτα και να κατευθύνθηκε προς σιδηροδρομική γραμμή.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στις αρχές ότι είχε συμφωνήσει να καταβάλει στην 17χρονη 1.000 μπατ (περίπου 30 δολάρια) για σεξουαλικές υπηρεσίες, ωστόσο υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσά τους και εκείνος προσφέρθηκε να της δώσει μόνο 500 μπατ.

Σε βίντεο που καταγράφηκε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, ο Κάρμαν απευθύνθηκε στην οικογένεια της ανήλικης, λέγοντας ότι λυπάται για όσα συνέβησαν και ότι η κατάσταση ήταν εκτός του ελέγχου του. Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε από την οικογένεια να προειδοποιήσει άλλα κορίτσια να είναι προσεκτικά.

Σε περίπτωση που καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ο 45χρονος Αυστραλός αντιμετωπίζει ακόμη και την ποινή του θανάτου.