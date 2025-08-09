Ταϊλάνδη: Μοναστήρι θεραπεύει την εξάρτηση από τα ναρκωτικά με «τρελό φάρμακο»

Δεκάδες άντρες εθισμένοι στα ναρκωτικά σχηματίζουν ουρά για να κάνουν μαζί ένα αποπνικτικό ατμόλουτρο, πίνοντας ένα μυστηριώδες πράσινο «ελιξίριο» βγαίνοντας από τα λουτρά

Η εικόνα αυτή έρχεται από το μοναστήρι Wat Tham Krabok της Ταϊλάνδης, όπου οι πρώην χρήστες διαβιούν, και πίνουν τακτικά το παράξενο υγρό, που περιέχει περισσότερα από 100 συστατικά, ακούγοντας μουσική..

Αφού ποιουν το μυστικό φίλτρο, οι άντρες κάνουν εμετό ενώ γονατίζουν στο πάτωμα ο ένας δίπλα στον άλλον. Είναι μια σκοτεινή, παράταιρη τελετουργία για τον μέσο θεατή, αλλά οι ίδιοι φαίνονται αναζωογονημένοι.

«Φάρμακο» για τα ναρκωτικά;

Αυτό που έχουμε παρακολουθήσει είναι μέρος ενός προγράμματος αποτοξίνωσης σε ένα μοναστήρι για Ταϊλανδούς άνδρες που είναι εθισμένοι στη yaba, μια μεθαμφεταμίνη αναμεμειγμένη με καφεΐνη.

Το διεγερτικό που τους χορηγείται, φερόμενα ως μέσο αποτοξίνωσης, είναι τόσο ισχυρό που είναι γνωστό ως «τρελό φάρμακο».

Το μοναστήρι Wat Tham Krabok, περίπου 85 μίλια βόρεια της Μπανγκόκ, έχει υποβάλει περισσότερους από 100.000 χρήστες ναρκωτικών σε αποτοξίνωση, με τους ασθενείς να δίνουν πρώτα έναν ιερό όρκο να απέχουν από τη χρήση.

Το μοναστήρι Wat Tham Krabok στην Ταϊλάνδη | Shutterstock

«Μετά τον εμετό, νιώθω λίγο ζάλη. Αλλά μετά από αυτό, είμαι πολύ καλύτερα. Νιώθω φρέσκος. Νιώθω σαν όλες οι τοξίνες να έχουν φύγει από το σώμα μου», λέει ο Akadech, τρόφιμος του μοναστηριού.

Ένας ακόμα άνδρας, ο Φλουκ, ο οποίος εργάζεται στην οικοδομή, παίρνει 10 χάπια yaba την ημέρα. Λέει ότι αρχικά άρχισε να το παίρνει για ενέργεια, ώστε να μπορεί να εργάζεται. Αλλά όταν δεν το κατανάλωνε, ήταν αφόρητο.

«Κάθε μέρα που δεν το έπαιρνα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν μπορούσα καν να καθίσω ίσια. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Κοιμόμουν συνέχεια».

Το μοναστήρι Wat Tham Krabok στην Ταϊλάνδη | Shutterstock

Μάχη με τα ναρκωτικά σε όλα τα μέτωπα

Δεν είναι μόνο το μικρό μοναστήρι της Μπανγκόκ που δίνει μάχη ενάντια στις εξαρτήσεις και στο ανεξέλεγκτο παρεμπόριο ναρκωτικών.

Το λεγόμενο «Χρυσό Τρίγωνο» -τα σύνορα της Μιανμάρ, της Ταϊλάνδης και του Λάος, που κάποτε ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα του οπίου- βλέπει τώρα μια τεράστια αύξηση στην παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών που διασχίζουν τα σύνορα από τη Μιανμάρ.

Η πολιτική αστάθεια και η ανομία εκεί έχουν αποδειχθεί το τέλειο κοκτέιλ για την παραγωγή μεθαμφεταμίνης.

Στο Χρυσό Τρίγωνο, ο στρατός συμμετέχει σε ένα θανατηφόρο παιχνίδι με «πολυμήχανους» λαθρέμπορους που βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να περάσουν από ένα μακρύ και αφύλακτο σύνορο.

Οι λαθρέμποροι κουβαλούν στην πλάτη τους 200.000 έως 300.000 χάπια σε σακούλες και κινούνται σε ομάδες των 10 έως 50 ατόμων.

«Μόλις τους εντοπίσουμε, ζητάμε να τους ερευνήσουμε. Αλλά οι λαθρέμποροι συχνά αρχίζουν να μας πυροβολούν», λέει ο υπολοχαγός Κετσοπόν Νόψιρι.

Ο Συνταγματάρχης Ανουβάχ Πουνιανούν, ο οποίος επιβλέπει αυτή την τεράστια περιοχή, λέει ότι ο εμφύλιος πόλεμος στη Μιανμάρ καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί η απομόνωση των παραγωγών ναρκωτικών.

«Τα ναρκωτικά παρασκευάζονται σε αυτές τις περιοχές εθνοτικών μειονοτήτων στη Μιανμάρ, όπου οι στρατιώτες από γειτονικές χώρες δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Και οι ομάδες χρειάζονται εισόδημα για να αναπτύξουν τις πολιτοφυλακές τους».

Αυτό έχει οδηγήσει σε μια εκθετική αύξηση της παραγωγής και της διακίνησης μεθαμφεταμίνης, με κέντρο την πολιτεία Shan στη Μιανμάρ. Το έτος 2024 σημειώθηκαν ρεκόρ κατασχέσεων μεθαμφεταμίνης και στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία.

Ο Phra Ajahn Vichit Akkajitto, αναπληρωτής ηγούμενος του μοναστηριού Wat Tham Krabok, λέει ότι η κυβέρνηση έχει λάβει αυστηρά μέτρα κατά της χρήσης yaba, αλλά προηγουμένως ανεχόταν υπερβολικά πολλά.

«Υπήρξε μια χρονική περίοδος που η κυβέρνηση επέτρεπε στους ανθρώπους να έχουν έως και πέντε δισκία yaba».

«Ενθάρρυνε ανθρώπους να το πάρουν, οι οποίοι δεν το είχαν δοκιμάσει ποτέ πριν. Όταν το έπαιρναν, εθίζονταν».

Το μοναστήρι Wat Tham Krabok στην Ταϊλάνδη | Shutterstock

Πηγή: CNN