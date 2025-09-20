Ταξίδευαν και τους έπιασαν οι Ταλιμπάν: Ζευγάρι ηλικιωμένων απελευθερώθηκε μετά από οκτώ μήνες κράτησης

Ένα ζευγάρι Βρετανών αφέθηκε εχθές (19./09) ελεύθερο μετά από οκτώ μήνες κράτησης από τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Η 76χρονη Μπάρμπι Ρέινολντς και ο 80χρονος σύζυγός της Πίτερ αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά τη σύλληψή τους τον Φεβρουάριο, ενώ ταξίδευαν προς το σπίτι τους στην επαρχία Μπαμιάν, στο κεντρικό Αφγανιστάν.

Οι ηλικιωμένοι κρατήθηκαν χωρίς κατηγορία σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, όπου υπέστη μακρές περιόδους απομόνωσης. Ζούσαν στη χώρα της Νότιας Ασίας για σχεδόν δύο δεκαετίες και διηύθυναν έναν οργανισμό εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο γιος τους, δήλωσε ότι η οικογένεια ήταν «ενθουσιασμένη» και «συγκλονισμένη από ευγνωμοσύνη» που το ζευγάρι απελευθερώθηκε και επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε δήλωση την Παρασκευή, η οικογένεια ανέφερε: «Είμαστε συγκλονισμένοι από ευγνωμοσύνη και ανακούφιση που σας ανακοινώνουμε ότι οι γονείς μας, Peter και Barbie Reynolds, απελευθερώθηκαν μετά από επτά μήνες και 21 ημέρες κράτησης από τους Ταλιμπάν.

Αυτή είναι μια στιγμή τεράστιας χαράς για την οικογένειά μας και είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσους συνέβαλαν στην απελευθέρωσή τους».

Η οικογένεια δήλωσε ότι επιθυμεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον εμίρη του Κατάρ για την ηγεσία και την ευσπλαχνία του, και ευχαρίστησε επίσης τους Mohammed Al-Khulaifi και Mirdef Al Qashouti για τις διπλωματικές τους προσπάθειες και την υποστήριξή τους.

Η δήλωση ανέφερε: «Η αφοσίωση και η ανθρωπιά τους άφησαν ανεξίτηλο σημάδι στις ζωές μας. Είμαστε επίσης εξαιρετικά ευγνώμονες στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τη δέσμευση και την υποστήριξή της προς την οικογένειά μας, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της πρόσβασης των γονιών μας σε απαραίτητα φάρμακα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους και μετά την αποφυλάκισή τους.

Ευχαριστούμε επίσης την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την υποστήριξή της προς τα μέλη της οικογένειάς μας που ζουν στις ΗΠΑ, καθώς και τους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ για την παρέμβασή τους και την υποστήριξή τους. Αυτή η εμπειρία μας υπενθύμισε τη δύναμη της διπλωματίας, της ενσυναίσθησης και της διεθνούς συνεργασίας.

Με πληροφορίες από Guardian