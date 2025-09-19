Ταξίδι στη Βέρνη: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη γραφική πρωτεύουσα της Ελβετίας

Μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλής όσο η Ζυρίχη και η Γενεύη, ωστόσο, η Βέρνη, η πρωτεύουσα της Ελβετίας, γοητεύει τους επισκέπτες με την πρώτη ματιά, καθώς συνδυάζει την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική με την ιστορία και τη φυσική ομορφιά. Η πόλη βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Ελβετίας, ανάμεσα στη Γενεύη και τη Ζυρίχη, γεγονός που την καθιστά ιδανικό σημείο εκκίνησης για την εξερεύνηση ολόκληρης της χώρας.

