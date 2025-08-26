Τείχος από σκόνη «καταπίνει» το Φοίνιξ των ΗΠΑ: Συγκλονιστικές εικόνες

Μια πανίσχυρη καταιγίδα στο Φοίνιξ των ΗΠΑ, σήκωσε ένα πανύψηλο τείχος σκόνης που κάλυψε απ' άκρη σε άκρη την κεντρική πόλη χθες, κρύβοντας τον ουρανό, τυφλώνοντας τους οδηγούς, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και καθηλώνοντας πτήσεις σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας.

Η Μπερνά Μπόικιν Χάιτσμαν οδηγούσε τον γιο και την κόρη της, ηλικίας 9 και 11 ετών, στο σπίτι από το σχολείο όταν η καταιγίδα, γνωστή ως «χαμπούμπ», έφτασε αργά το απόγευμα στην πόλη της Αριζόνα, περίπου 95 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Φοίνιξ.

Αναγκάστηκε να σταματήσει γρήγορα καθώς η καταιγίδα τύλιγε το αυτοκίνητό της. «Δεν μπορούσα να δω το χέρι μου μπροστά στο πρόσωπό μου», δήλωσε.

Φοίνιξ: «Παρέλυσε» η πόλη από τη σκόνη

Η Μπόικιν Χάιτσμαν είπε ότι μπορούσε να γευτεί τη σκόνη και να νιώσει τον δυνατό άνεμο να τραντάζει το αυτοκίνητό της μέχρι που τελικά κόπασε περίπου 15 λεπτά αργότερα.

«Ήμουν νευρική», είπε. «Τα παιδιά μου ήταν πολύ, πολύ φοβισμένα, οπότε προσπαθούσα να είμαι γενναία γι' αυτά».

Το λεγόμενο «χάμπουμπ» είναι μια καταιγίδα σκόνης που ωθείται από τον άνεμο που παράγεται από ένα μέτωπο καιρού ή καταιγίδα, και συνήθως εμφανίζεται σε επίπεδες, άνυδρες περιοχές.

Ακολούθησαν έντονες βροχοπτώσεις και άνεμοι τη Δευτέρα, καθυστερώντας πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor και προκαλώντας κάποιες ζημιές στην οροφή ενός τερματικού σταθμού.

Το νέφος σκόνης πάνω από το Φοίνιξ | AP

«Τα πληρώματα εντοπίζουν διαρροές και προσπαθούν να καθαρίσουν το νερό από τα σημεία όπου έχει συσσωρευτεί στις περιοχές επιβατών», δήλωσε σε email η Χέδερ Σέλμπρακ, αναπληρώτρια διευθύντρια δημοσίων σχέσεων του αεροδρομίου.

Ο Ρίτσαρντ Φίλεϊ, συνταξιούχος καθηγητής πανεπιστημίου που ζει στο Γκίλμπερτ, είπε ότι η καταιγίδα σκόνης προκάλεσε ταλαντώσεις στα δέντρα και έριξε στο έδαφος τις ταΐστρες πουλιών. Λεπτή σκόνη βρήκε τον δρόμο της μέσα από «κάθε μικρή ρωγμή και χώρο» μέσα στο σπίτι του, είπε.

«Κοιτάς τις φωτογραφίες των χαμπούμπ και είναι ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο. Είναι όμορφα με τον δικό τους τρόπο», είπε.

Το Φοίνιξ βίωσε περισσότερη ξηρασία από το συνηθισμένο κατά την περίοδο των μουσώνων, ενώ τμήματα της νοτιοανατολικής και της βορειοκεντρικής Αριζόνα είχαν αρκετές βροχοπτώσεις, δήλωσε ο Μαρκ Ο'Μάλεϊ, μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Φοίνιξ.

Πηγή: AP