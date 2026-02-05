Μενού

Telegram: Άντρες στην Κίνα στήνουν κρυφές κάμερες σε δημόσιους χώρους και πουλούν την ιδιωτικότητα των γυναικών για 20 δολάρια

Newsroom
Κίνα
Δημόσιες τουαλέτες στην Κίνα | Shutterstock
Στην Κίνα, αντρες καταγράφουν κορίτσια μέσω κρυφών καμερών που υπάρχουν σε δημόσιες ή σχολικές τουαλέτες. Άντρες καταγράφουν γυναίκες και κορίτσια να αλλάζουν/γδύνονται σε δοκιμαστήρια ή να χαλαρώνουν στο σπίτι τους.

Δημοσιεύουν τις κρυφά τραβηγμένες προσωπικές φωτογραφίες τους σε συνομιλίες στο Telegram με έως και 100.000 μέλη.

ΚΟΣΜΟΣ