Telegram: Άντρες στην Κίνα στήνουν κρυφές κάμερες σε δημόσιους χώρους και πουλούν την ιδιωτικότητα των γυναικών για 20 δολάρια

Στην Κίνα, αντρες καταγράφουν κορίτσια μέσω κρυφών καμερών που υπάρχουν σε δημόσιες ή σχολικές τουαλέτες. Άντρες καταγράφουν γυναίκες και κορίτσια να αλλάζουν/γδύνονται σε δοκιμαστήρια ή να χαλαρώνουν στο σπίτι τους.
Δημοσιεύουν τις κρυφά τραβηγμένες προσωπικές φωτογραφίες τους σε συνομιλίες στο Telegram με έως και 100.000 μέλη.
