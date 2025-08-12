Η Ουκρανία, όπως αναφέρει σχετικά η Telegraph, μπορεί να συμφωνήσει να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να παραχωρήσει εδάφη που ήδη κατέχει η Ρωσία, στο πλαίσιο ενός σχεδίου ειρήνης που υποστηρίζεται από την Ευρώπη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι πρέπει να απορρίψουν οποιαδήποτε πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για συμβιβασμό, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα παραχωρήσει περαιτέρω εδάφη, αλλά η Ρωσία θα μπορεί να διατηρήσει μέρος των εδαφών που έχει καταλάβει.

Αυτό θα σήμαινε το πάγωμα της γραμμής του μετώπου στην παρούσα θέση της και την παράδοση στη Ρωσία του de facto ελέγχου των εδαφών που κατέχει στο Λουγκάνσκ, το Ντόνετσκ, το Ζαπορίζια, το Χερσόν και την Κριμαία, μεταδίδει η Telegraph.

Πόλεμος στην Ουκρανία | AP Photos

Ουκρανία: Πώς προκύπτει η «χαλάρωση» απέναντι στη Ρωσία

Η χαλάρωση της διαπραγματευτικής θέσης έρχεται πριν από τις συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή, γεγονός που γίνεται για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Το σχέδιο μπορεί να σχετίζεται μόνο με τις τρέχουσες θέσεις που κατέχουν οι στρατιωτικές δυνάμεις», δήλωσε ένας δυτικός αξιωματούχος, χαρακτηρίζοντας ένα φρενήρες διπλωματικό Σαββατοκύριακο μεταξύ του Κιέβου και των συμμάχων του.

Η Ουκρανία και η Ευρώπη ανησυχούν όλο και περισσότερο ότι ο Τραμπ και Πούτιν θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν το τέλος του μακροχρόνιου πολέμου πάνω από το κεφάλι του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προέδρου της χώρας.

«Έχω πολλούς φόβους και πολλές ελπίδες», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τουσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας. Πρόσθεσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δεσμευτεί να συμβουλευτούν τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από τις κατ' ιδίαν συνομιλίες μεταξύ του κ. Τραμπ και του κ. Πούτιν.

Κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων ήταν ένα υποτιθέμενο ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίχθηκε από τη Μόσχα, το οποίο περιελάμβανε το πάγωμα των μετώπων στη νοτιοανατολική Ουκρανία, εάν το Κίεβο συμφωνούσε να αποσυρθεί από τις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ που ελέγχει. Ευρωπαίοι διπλωμάτες αναφέρουν ότι δεν έχει σημειωθεί καμία αξιοσημείωτη αλλαγή στους γενικούς πολεμικούς στόχους του Πούτιν, ο οποίος επιδιώκει την ανατροπή της φιλοδυτικής κυβέρνησης της Ουκρανίας και την αντικατάστασή της με μια φιλική προς τη Μόσχα κυβέρνηση.

Η Ρωσία εξακολουθεί να επιδιώκει την «πλήρη παράδοση» του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης οποιασδήποτε προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ και της αποστρατιωτικοποίησης, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Μελετών Πολέμου, ενός think tank με έδρα την Ουάσινγκτον. Τη Δευτέρα το βράδυ, ο κ. Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο, παρά τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Αντιθέτως, μετακινούν τα στρατεύματά τους και τις δυνάμεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινήσουν νέες επιθετικές επιχειρήσεις», είπε, επικαλούμενος μια έκθεση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Η Ουκρανία, αν και φαινομενικά ικανοποιημένη με την παραχώρηση ορισμένων εδαφών, θα συμφωνήσει μόνο σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα προσφέρει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας με τη μορφή παράδοσης όπλων και μιας πορείας προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη, την ίδια ώρα, επίλεξε να υποστηρίξει την άποψη του Κιέβου για οποιαδήποτε εδαφική ανταλλαγή, σε μια προσπάθεια να πείσουν τον κ. Τραμπ ότι υπάρχει διπλωματικό βάρος πίσω από μια ενιαία κόκκινη γραμμή «Ουκρανία συν Ευρώπη» που απορρίπτει παραχωρήσεις για εδάφη που κατέχει η Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Telegraph