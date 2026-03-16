Telegraph: Ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε για λίγα δευτερόλεπτα

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γλίτωσε από τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς βγήκε για μια βόλτα στον κήπο του λίγα λεπτά πριν το σπίτι του χτυπηθεί από πυραύλους.

Ηχητικό υλικό που διέρρευσε και δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα «The Telegraph» αποκαλύπτει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν στόχος της ίδιας επίθεσης που σκότωσε τον πατέρα του και άλλα μέλη της ηγεσίας της χώρας.

JUST IN - Iran’s new supreme leader Mojtaba Khamenei survived strikes that killed his father, because he had gone outside "to do something" moments before missiles struck his residence, newly disclosed audio reveals — Telegraph pic.twitter.com/KK2xElphuc — Disclose.tv (@disclosetv) March 16, 2026

Ωστόσο, είχε βγει έξω «για να κάνει κάτι» λίγα λεπτά πριν οι ισραηλινοί βαλλιστικοί πύραυλοι Blue Sparrow χτυπήσουν την κατοικία του στις 9:32 π.μ. τοπική ώρα στις 28 Φεβρουαρίου.

Μια ομιλία που εκφώνησε ο Μαζάχερ Χοσεΐνι, επικεφαλής του πρωτοκόλλου του γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, σε ανώτερους κληρικούς και διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) παρέχει την πρώτη λεπτομερή περιγραφή του τι συνέβη μέσα στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη όταν δέχτηκε πυρά.

Ο Χοσεΐνι αποκάλυψε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υπέστη τραυματισμό στο πόδι του κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ενώ η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία και ο κουνιάδος του αποκεφαλίστηκε. Η σορός του Μοχάμαντ Σιράζι, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ, επίσης «διαλύθηκε σε κομμάτια». .

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζούσε στην ίδια κατοικία με τον πατέρα του στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου επίσης στεγαζόταν μία θρησκευτική αίθουσα όπου ο Αλί Χαμενεΐ έδινε ομιλίες, καθώς και τα σπίτια των άλλων παιδιών του Χαμενεΐ.