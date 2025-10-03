Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: «Συμφωνία ως την Κυριακή αλλιώς θα ξεσπάσει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει τελεσίγραφο στη Χαμάς μέχρι την Κυριακή (05/10) για να δεχθεί τη συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα, διαφορετικά «θα ξεσπάσει κόλαση όπως δεν έχει δει κανείς στο παρελθόν».
