To τελευταίο νησί που αγόρασαν οι ΗΠΑ από τη Δανία πρέπει να ξεχαστεί

Δεν έχει συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας του 2026 και ήδη ζούμε το πιο νοσηρό «παιχνίδι» γεωπολιτικής, κατάλληλο μόνο για σκληρά νευρά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαιτεί τη Γροιλανδία να γίνει έδαφος αμερικάνικο και τη Δανία να έχει διαφορετική άποψή, για το ημί-αυτόνομο νησί που ανήκει στη δικαιοδοσία της. Σε μια ατμόσφαιρα που μυρίζει μπαρούτι, θυμόμαστε μια ιστορία από το παρελθόν που συνδέει ΗΠΑ και Δανία, με τρόπο κωμικοτραγικό.

Ήταν το 1917, όταν το βασίλειο της Δανίας μεταβίβασε την κυριαρχία των αποικιών του στην Καραϊβική (δηλαδή τα νησιά Σεντ Τόμας, Σεντ Κρουά, Σεντ Τζον και περίπου 50 μικρότερα νησιά), έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων σε χρυσά νομίσματα. Η συναλλαγή αυτή υπαγορεύτηκε από τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ να προστατεύσουν τη νεοσύστατη Διώρυγα του Παναμά και να ενισχύσουν τη ναυτική τους παρουσία στην Καραϊβική, ενώ η Δανία επιδίωκε να απαλλαγεί από το οικονομικό βάρος της διατήρησης μακρινών αποικιών κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα νησιά μετονομάστηκαν αμέσως σε Αμερικανικές Παρθένες Νήσους και τέθηκαν υπό το αμερικανικό δίκαιο και τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ.

Η μεταβίβαση αυτή της κυριαρχίας άλλαξε ριζικά το νομικό καθεστώς των νησιών, τα οποία εντάχθηκαν αμερικανικό σύστημα ιδιοκτησίας. Δεν ήταν πλέον αποικία των Δανών. Σύμφωνα με το αμερικανικό εδαφικό δίκαιο, η ιδιωτική ιδιοκτησία νησιών εντός των Παρθένων Νήσων είναι εφικτή, δηλαδή επιτρέπεται σε ιδιώτες και εταιρείες να αγοράζουν γη που προηγουμένως τελούσε υπό διαφορετικά αποικιακά καθεστώτα.

Κάπως έτσι, στο πέρασμα των ετών διαμορφώθηκε μια αγορά όπου απερίγραπτα πλούσιοι άνθρωποι μπορούσαν να αποκτούν ολόκληρα νησιά ως ιδιωτικά κτήματα, σε ένα πανηγύρι του σύγχρονου καπιταλισμού.

Αυτός ο ανυπέρβλητα πλούσιος άνθρωπος που είδε την ευκαιρία και δεν το σκέφτηκε καθόλου και δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία, λεγόταν Τζέφρι Επστάϊν. Ο επιχειρηματίας-σεσημασμένος παιδόφιλος που συνδέεται μυστηριωδώς με τον Ντόναλντ Τραμπ, αγόρασε ένα από αυτά τα νησιά, το Little Saint James, το 1998. Δεν δίστασε να του δώσει το όνομα του, έγινε «το νησί του Επστάϊν».

Το νησί, έκτασης περίπου 71,6 στρεμμάτων, με παραλίες, αποβάθρες και διάφορα κτίσματα, παρέμεινε στην ιδιοκτησία του μέχρι τον θάνατό του το 2019. Σύμφωνα με το Axios, το νησί του Επστάϊν αναγράφεται στη λίστα Επστάϊν με τις ονομασίες «Το Νησί της Αμαρτίας», «Το Νησί Με τα Κορίτσια», με έμπνευση προφανώς, από τα ανήλικα κορίτσια που καλούσε εκεί ο επιχειρηματίας, με σκοπό την επί πληρωμή διακίνηση τους.