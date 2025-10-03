Το τελευταίο πλοίο του Global Sumud Flotilla καταλήφθηκε από Ισραηλινούς - Είχε πολωνική σημαία

Λήξασα θα πρέπει να θεωρείται από το πρωί της Παρασκευής (3/10) η παγκόσμια πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla, καθώς το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ αναχαίτισε και το τελευταίο πλοίο, που κινούνταν προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Το μοναδικό σκάφος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού εδάφους, μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Το βίντεο έδειξε ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν στο σκάφος το πρωί της Παρασκευής. Το Marinette, με πολωνική σημαία, το οποίο φέρεται να έχει πλήρωμα έξι ατόμων, ήταν το τελευταίο εναπομείναν επιχειρησιακό σκάφος του Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud - κάποτε ενός στόλου 44 ατόμων.

Ο Νετανιάχου έδωσε συγχαρητήρια για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε σήμερα τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις για την αναχαίτιση που έκαναν σε διεθνή στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Συγχαίρω τους στρατιώτες και τους διοικητές του ναυτικού που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση. «Η σπουδαία δράση τους εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν στην εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ».

Πάνω από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη του στολίσκου συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που κράτησε περίπου 12 ώρες, το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού απέτρεψε μια απόπειρα εισβολής μεγάλης κλίμακας από εκατοντάδες πρόσωπα που επέβαιναν σε 41 σκάφη και είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραβιάσουν τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

«Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ όπου τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Al Jazeera