Τέλος στη χλιδή για τον «βαρώνο» της Καμόρα: Χειροπέδες στον Ρομπέρτο Ματσαρέλα στην ακτή Αμάλφι

Με μια κινηματογραφική επιχείρηση από στεριά και θάλασσα, η ιταλική αστυνομία έβαλε τέλος στην πολυτελή φυγή του Ρομπέρτο Ματσαρέλα, ενός από τους πλέον επικίνδυνους αρχηγούς της ναπολιτάνικης μαφίας.

Ο 48χρονος «βαρώνος» της Καμόρα, ο οποίος καταζητούνταν για περισσότερο από έναν χρόνο για την εμπλοκή του σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών, εντοπίστηκε σε μια εντυπωσιακή βίλα στο θέρετρο Βιέτρι σουλ Μάρε, στην ειδυλλιακή ακτή Αμάλφι.

Οι Carabinieri, σε μια συντονισμένη έφοδο που περιλάμβανε βαριά οπλισμένους αστυνομικούς αλλά και περιπολικά σκάφη που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση από το νερό, κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τον Ματσαρέλα την ώρα που βρισκόταν με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά. Ο αρχηγός της Μαφίας, ο οποίος ζούσε χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία, δεν προέβαλε καμία αντίσταση κατά τη διάρκεια των χειροπεδών.

Στο εσωτερικό της βίλας, οι αρχές εντόπισαν πολυτελή ρολόγια αξίας 20.000 ευρώ, πλαστά έγγραφα και πλήθος κινητών τηλεφώνων, στοιχεία που μαρτυρούν πως ο Ματσαρέλα συνέχιζε να διοικεί τις εγκληματικές δραστηριότητες της οικογένειάς του ακόμη και ως φυγάς. Η οικογένεια Ματσαρέλα θεωρείται κυρίαρχη δύναμη στον τομέα της παραχάραξης και της κυβερνοαπάτης στη Νάπολη, ενώ μόλις τον προηγούμενο μήνα οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 16 συλλήψεις μελών που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη οργάνωση.