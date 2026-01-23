Η ισπανική δικαιοσύνη έθεσε στο αρχείο τη μήνυση σε βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση, καθώς η εισαγγελία έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία να ερευνήσει τα καταγγελλόμενα, τα οποία φέρονται να συνέβησαν στις Μπαχάμες και στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δύο πρώην υπάλληλοι του 82χρονου καλλιτέχνη είχαν προσφύγει στις ισπανικές αρχές στις 5 Ιανουαρίου, καταγγέλλοντας σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση. Μία από αυτές είχε περιγράψει δημόσια περιστατικά που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να συνιστούν ακόμη και βιασμό.

Η εισαγγελία, ωστόσο, έκρινε ότι η υπόθεση δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ισπανίας, καθώς ούτε τα φερόμενα θύματα ούτε ο Ιγκλέσιας είναι Ισπανοί κάτοικοι, ενώ τα γεγονότα δεν έλαβαν χώρα σε ισπανικό έδαφος.

Οι ισπανικές αρχές θα μπορούσαν να παρέμβουν μόνο εάν οι χώρες όπου συνέβησαν τα καταγγελλόμενα αδυνατούσαν ή αρνούνταν να τα διερευνήσουν - κάτι που δεν προέκυψε.

Από την πρώτη στιγμή, ο τραγουδιστής και ο δικηγόρος του είχαν βασίσει την υπερασπιστική τους γραμμή στην έλλειψη δικαιοδοσίας, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά φέρονται να έγιναν στις κατοικίες του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες.

Οι δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις που στήριζαν τις ενάγουσες εξήγησαν ότι η μήνυση κατατέθηκε στην Ισπανία επειδή το νομοθετικό της πλαίσιο θεωρείται πιο ευνοϊκό για τέτοιες υποθέσεις.