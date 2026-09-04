Τέλος στον παραδοσιακό χάρτη που ξέραμε: Γιατί ο ΟΗΕ θέλει να τον αλλάξει - Ποιες χώρες θα «μεγαλώσουν»

Ήταν δίκαιο και θα γίνει (;) πράξη θα έλεγε κανείς με φόντο τις αλλαγές στον παγκόσμιο χάρτη, καθώς η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα λανσάρει την Παρασκευή για ένα ψήφισμα που θα αποσκοπεί στην επίσημη κατάργηση του παραδοσιακού χάρτη Mercator της υδρόγειου, υπέρ ενός που απεικονίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος της Αφρικής, δηλαδή που να αποδίδει πιο ρεαλιστικά τον κόσμο.

Ο Robert Dussey, υπουργός Εξωτερικών του Τόγκο, δήλωσε ότι το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από το Τόγκο και υποστηρίχθηκε από χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 54 άλλων κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωση. Δεν διευκρίνισε τον συνολικό αριθμό.

«Αυτή η συζήτηση δεν είναι πολιτική συζήτηση αλλά επιστημονική, επειδή υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις, επομένως όλοι πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα», είπε.

Πώς μπορεί να επηρεάσει όσα γνωρίζουμε η κατάργηση του χάρτη

Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν είναι εκτελεστά, αλλά εάν η ψηφοφορία περάσει, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών στην τάξη και της καθημερινής τεχνολογίας, δεδομένης της ευρείας χρήσης της προβολής Mercator στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και τη διακυβέρνηση.

Η διάταξη εισήχθη από τον Φλαμανδό χαρτογράφο Gerardus Mercator το 1569 για να βοηθήσει τους ναυτικούς να πλοηγηθούν στις θάλασσες. Σχεδόν πέντε αιώνες αργότερα, παραμένει το παγκόσμιο πρότυπο, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Λόγω του στυλ προβολής της, ωστόσο, οι περιοχές κοντά στον ισημερινό φαίνονται σημαντικά μικρότερες από ό,τι είναι, ενώ οι περιοχές υψηλού γεωγραφικού πλάτους φαίνονται πολύ μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, ο χάρτης δείχνει την Αφρική να έχει παρόμοιο μέγεθος με τη Γροιλανδία, αλλά η ήπειρος είναι 14 φορές μεγαλύτερη από το έδαφος της Δανίας.

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«Θα μπορούσατε να χωρέσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, το Μεξικό και μεγάλο μέρος της Ευρώπης στην Αφρική και να έχετε ακόμα γη να διαθέσετε», αναφέρει μια αίτηση στο Change.org για την καμπάνια #CorrectTheMap, η οποία έχει περισσότερες από 11.000 υπογραφές. Η Αφρικανική Ένωση ενέκρινε την καμπάνια τον Αύγουστο του 2025 και στη συνέχεια ζήτησε από το Τόγκο να ηγηθεί της υιοθέτησής της.

Οι ιστορικοί και οι γεωγράφοι λένε εδώ και χρόνια ότι η προβολή Mercator έχει τις ρίζες της στα δυτικά στερεότυπα. Οι ακτιβιστές το έχουν επαναλάβει, με ορισμένους να επινοούν τον όρο «χαρτογραφικός αποικισμός».

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο χάρτης έχει διαμορφώσει διακριτικά τη διεθνή δυναμική ισχύος ελαχιστοποιώντας τη φυσική παρουσία του παγκόσμιου νότου και διογκώνοντας οπτικά τα έθνη του βόρειου ημισφαιρίου, ενώ παράλληλα συρρικνώνει τις ισημερινές περιοχές. Αυτό, λένε, έχει ενισχύσει τις συστημικές προκαταλήψεις στο διεθνές εμπόριο, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα εκπαιδευτικά πλαίσια.

Η καμπάνια #CorrectTheMap

Η καμπάνια #CorrectTheMap του Τόγκο προωθεί τη χρήση του πιο ακριβούς σχεδίου Equal Earth του 2018, το οποίο αναπτύχθηκε από μια διεθνή ομάδα χαρτογράφων. Οι υποστηρικτές λένε ότι θα βοηθήσει στην αντιστροφή των αντιλήψεων για την Αφρική και στην αποαποικιοποίηση των παγκόσμιων προγραμμάτων σπουδών. Συνεπώς, οι χώρες που φαίνονται μικρότερες από ότι είναι, θα μεγαλώσουν.

Ορισμένοι αναλυτές συμφωνούν. Ο JJ Enoch, ανώτερος συνεργάτης με έδρα το Λονδίνο στην JS Held, μια εταιρεία συμβούλων γεωπολιτικού κινδύνου, δήλωσε ότι η προβολή Mercator μείωσε οπτικά την πραγματική κλίμακα της Αφρικής. Συνέδεσε την εκστρατεία με την αναζήτηση των αφρικανικών εθνών για «μεγαλύτερη επιρροή στους παγκόσμιους θεσμούς και μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείται η ήπειρος».

Πρόσθεσε: «Η υιοθέτηση ενός χάρτη ίσων περιοχών... θα παρείχε μια ακριβέστερη βάση για την εκπαίδευση και την κατανόηση του κοινού, σηματοδοτώντας παράλληλα ότι η δημογραφική, οικονομική και γεωπολιτική σημασία της Αφρικής δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται μέσω κληρονομημένων και διαστρεβλωμένων συμβάσεων».

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