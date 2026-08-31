Ψάξαμε στο Google Maps τη λίμνη που «βάφτισε» ο Τραμπ: Τελικά αναγράφεται Οντάριο ή Αμερικής;

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ακόμη προσπάθειά του να «μαγειρέψει» τον παγκόσμιο χάρτη, μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο, που βρίσκεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και στον Καναδά, σε «λίμνη της Αμερικής», σχέδιο που έχει ανακοινώσει ήδη από τα τέλη Αυγούστου και προετοιμάζει καιρό πριν.

Η αλλαγή ονόματος σίγουρα προκαλλεί σύγχυση καθώς Οντάριο αποκαλείται ήδη από τον 17ο αιώνα. Το όνομά της έχει προέλευση από το ontara ή ontari, που αποδίδεται ως «όμορφη λίμνη». Αντιθέτως το «λίμνη της Αμερικής» είναι όνομα μερικών ημερών και... ιδέα ενός ατόμου για το λεγόμενο «Trump brand».

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Ψάξαμε λοιπόν να δούμε, πώς εμφανίζει το Google Maps τη λίμνη και πήραμε την απάντησή μας. Στην αναζήτηση στην κορυφαία μηχανή πλοήγησης, η λίμνη εμφανίζεται και με τα δύο ονόματα. Τουλάχιστον αν την ψάξει κανείς στην Ελλάδα. Συκγεκριμένα, αναγράφεται ως λίμνη Οντάριο και σε παρένθεση έχει προστεθεί το «Λίμνη της Αμερικής».

Λίμνη Οντάριο στο Google Maps

Το Google maps, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, έβγαλε ανακοίνωση για αυτή τη «σύγχυση». «Το Σύστημα Πληροφοριών Γεωγραφικών Ονομάτων των ΗΠΑ (GNIS) άλλαξε επίσημα το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεδομένου ότι ενημερώνουμε τους Χάρτες Google ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές ονόματος σε επίσημες κυβερνητικές πηγές, που είναι το GNIS για τις ΗΠΑ, τα άτομα που χρησιμοποιούν τους Χάρτες στις ΗΠΑ θα βλέπουν το όνομα «Λίμνη Αμερική», όσοι βρίσκονται στον Καναδά θα συνεχίσουν να βλέπουν το όνομα «Λίμνη Οντάριο» και όσοι βρίσκονται εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά θα βλέπουν και τα δύο ονόματα.

Αυτές οι ενημερώσεις ακολουθούν τη μακροχρόνια πολιτική μας για υδάτινα σώματα με ονόματα που διαφέρουν από χώρα σε χώρα και αρχίζουν να εφαρμόζονται τώρα», ήταν ξ απάντηση της Google στα «βαφτίσια» του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, και αυτός είναι ο λόγος που μεταξύ άλλων, και στους Έλληνες χρήστες εμφανίζεται και μετα δύο ονόματα.