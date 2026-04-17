Το τέλος της εργασιακής ασφάλειας: Η Σίλικον Βάλεϊ επιβάλλει το δόγμα των μαζικών περικοπών

Το ρεπορτάζ του The Wall Street Journal, αποκαλύπτει ότι μια νέα εποχή μαζικών απολύσεων σαρώνει τη Σίλικον Βάλεϊ, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί εγκαταλείπουν τις σταδιακές αλλαγές και υιοθετούν ένα κοινό πρότυπο δραστικής αναδιάρθρωσης.

Η Snap προχωρά σε μείωση του προσωπικού της κατά 16%, η Amazon καταργεί 30.000 θέσεις, ενώ η Block προκάλεσε αίσθηση μειώνοντας το εργατικό της δυναμικό κατά σχεδόν 40%.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια ριζική απόκλιση από το παρελθόν· εκεί που οι μαζικές απολύσεις θεωρούνταν κάποτε ομολογία αποτυχίας ή κακής διαχείρισης, σήμερα ερμηνεύονται από τους επενδυτές ως ένδειξη αποφασιστικότητας, οδηγώντας συχνά σε εντυπωσιακή άνοδο των μετοχών.

Η περίπτωση της Snap είναι ενδεικτική, καθώς η ανακοίνωση για την περικοπή 1.000 θέσεων εργασίας εκτίναξε τη μετοχή της κατά 8%, παρά τη γενικότερη πτωτική της πορεία.

Αντίστοιχα, η Block είδε τη χρηματιστηριακή της αξία να ανακάμπτει πλήρως μετά την απόλυση 4.000 εργαζομένων. Η Αμίρτα Αχούτζα, οικονομική διευθύντρια της Block, αποκάλυψε μάλιστα πως στελέχη από όλο τον εταιρικό κόσμο επικοινώνησαν μαζί της ζητώντας καθοδήγηση για το πώς να εφαρμόσουν παρόμοιες σαρωτικές περικοπές.

Η ίδια θεωρεί ότι αυτό το μοντέλο είναι πλέον αναπόφευκτο, τονίζοντας πως για έναν οικονομικό διευθυντή είναι προτιμότερο να κινηθεί νωρίς παρά καθυστερημένα.

Αυτή η μεταστροφή αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη αλλαγή στη νοοτροπία των αμερικανικών επιχειρήσεων. Οι μεγάλες ομάδες εργαζομένων, που άλλοτε αποτελούσαν πλεονέκτημα, πλέον θεωρούνται εμπόδιο στην πρόοδο, με στελέχη της αγοράς να υποστηρίζουν ότι πολλές εταιρείες θα μπορούσαν να μειώσουν το προσωπικό τους έως και 50% χωρίς να πληγεί η απόδοσή τους. Σε αυτό το περιβάλλον, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως ο μεγάλος καταλύτης.

Παρότι δεν αντικαθιστά ακόμα άμεσα όλους τους εργαζόμενους, η ανάγκη χρηματοδότησης των δαπανηρών υποδομών AI και η βελτιωμένη αποδοτικότητα που προσφέρουν τα εργαλεία κωδικοποίησης, όπως το Claude Code και το Codex, δίνουν στις διοικήσεις το «πράσινο φως» για βαθιές τομές.

Ωστόσο, αυτή η νέα πραγματικότητα γεννά έντονη αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας. Το «πλεονέκτημα» του πανεπιστημιακού τίτλου φαίνεται να εξανεμίζεται, καθώς οι προσλήψεις έχουν «παγώσει» στους περισσότερους κλάδους πλην της υγείας.

Παρά τις προειδοποιήσεις κάποιων συμβούλων ότι η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ακόμα ανθρώπινη επίβλεψη για τη διόρθωση σφαλμάτων, η τάση της μαζικής συρρίκνωσης των ομάδων αναμένεται να συνεχιστεί και να επεκταθεί, μετατρέποντας τις απολύσεις από μέτρο ανάγκης σε ένα νέο, σκληρό πρότυπο εταιρικής λειτουργίας που θα κυριαρχήσει έως το 2026.