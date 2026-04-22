Το τέλος του καπνιστή: Η Βρετανία «σβήνει» το τσιγάρο για τις επόμενες γενιές

Η Βρετανία παίρνει τη μεγάλη απόφαση και καταργεί το κάπνισμα... δια νόμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, το Κοινοβούλιο πέρασε το ιστορικό νομοσχέδιο που επιβάλλει ισόβια απαγόρευση αγοράς καπνού σε όποιον γεννήθηκε από το 2009 και μετά.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Τα παιδιά 17 ετών και κάτω δεν θα μπορέσουν να αγοράσουν τσιγάρα νόμιμα ποτέ στη ζωή τους και το ηλεκτρονικό τσιγάρο απαγορεύεται σε αυτοκίνητα με παιδιά, παιδικές χαρές και έξω από σχολεία/νοσοκομεία.

Οι υπουργοί αποκτούν απόλυτο έλεγχο στις συσκευασίες και τα αρώματα των vapes για να σταματήσουν να ελκύουν τους νέους. Ο Υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ξεκαθάρισε πως η κίνηση αυτή θα σώσει χιλιάδες ζωές και θα αποσυμφορήσει το NHS, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της καπνοβιομηχανίας. Η Βρετανία γίνεται το πρώτο κράτος που «σβήνει» το τσιγάρο από το μέλλον της.