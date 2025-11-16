Τενεσί: Σοβαρό ατύχημα στην πομπή του Τζέι Ντι Βανς – Αστυνομικός σε χειρουργείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στην πολιτεία του Τενεσί.
Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο αστυνομικός της ασφάλειας, Τζάστιν Μπράουν, συγκρούστηκε με όχημα τύπου SUV της Τροχαίας. Ο Μπράουν υπέστη βαρύτατο τραυματισμό και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Η αστυνομία εξήρε την άμεση αντίδραση πολιτών που έσπευσαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στον τραυματία. «Είμαστε ευγνώμονες», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Ο αντιπρόεδρος Βανς δεν έχει ακόμη προβεί σε δημόσιο σχόλιο για το περιστατικό.
