Τενεσί: Σοβαρό ατύχημα στην πομπή του Τζέι Ντι Βανς – Αστυνομικός σε χειρουργείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στην πολιτεία του Τενεσί.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο αστυνομικός της ασφάλειας, Τζάστιν Μπράουν, συγκρούστηκε με όχημα τύπου SUV της Τροχαίας. Ο Μπράουν υπέστη βαρύτατο τραυματισμό και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η αστυνομία εξήρε την άμεση αντίδραση πολιτών που έσπευσαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στον τραυματία. «Είμαστε ευγνώμονες», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο αντιπρόεδρος Βανς δεν έχει ακόμη προβεί σε δημόσιο σχόλιο για το περιστατικό.

