Το τέρας με χειροπέδες πριν την ανακοίνωση της ποινής: Πόσο καιρό θα μείνει στη φυλακή ο Diddy

Τα τελευταία 25 χρόνια ο Sean «Diddy» Combs ήταν γνωστός για τα ψευδώνυμα που άλλαζε πιο γρήγορα κι από τα σπορ αυτοκίνητα του. Ως Puff Daddy τον γνωρίσαμε στα 90s, σήμερα προτιμά το «Diddy» αν και αυτό είναι το τελευταίο από τα προβλήματα που τον απασχολούν

Ο Sean Diddy Combs αναμένεται σήμερα να σταθεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη και να ακούσει την ποινή του. Προηγουμένως το δικαστήριο είχε αποφασίσει την ενοχή του για ομοσπονδιακού χαρακτήρα κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία. Ο ράπερ αναμένεται να καταδικαστεί για δύο κακουργήματα, καθένα εκ των οποίων επισύρει ανώτατη ποινή 10 ετών

Ακολουθεί μια ανασκόπηση της υπόθεσης: για τι κατηγορήθηκε, τι έγινε στη δίκη και τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια και αν θα ξανακούσουμε σύντομα κι άλλη καγκούρικη χιπ χοπ από την εταιρεία του.

Τι έχει συμβεί με τον Diddy

Ο 55χρονος συνθέτης - επιχειρηματίας κρατείται στη φυλακή από τον περασμένο Σεπτέμβριο όχι για κάποια εγκλήματα κατά της καλής ποπ μουσικής, αλλά για την παράλληλη ζωή του, που ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό που περιγράφουμε ως πάρτι και ντόλτσε βίτα.

Ο Diddy φαίνεται πως λειτουργούσε ως προαγωγός ανήλικων κοριτσιών με σκοπό την πορνεία, συμμετέχοντας παράλληλα σε δεκάδες συναλλαγές με άτομα που βρίσκονται στο οργανωμένο έγκλημα. Σήμερα έχει αθωωθεί από κατηγορίες περί οργανωμένου εγκλήματος, αλλά όχι από αυτές που σχετίζονται με την μαστροπεία.

Μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί ένα σωρό μάρτυρες που περιέγραψαν πως ο πρώην ιδρυτής της Bad Boy Records στα περιβόητα «freak-off» πάρτι έβαζε πρώην συντρόφους του να επιδίδονται σε αναγκαστικές, μαραθώνιες, σεξουαλικές συνευρέσεις με άλλους άντρες, υπό την επήρεια ναρκωτικών. Ο Diddy βιντεοσκοπούσε αυτές τις συνευρέσεις και τις έκανε δώρο στον εαυτό του για προφανείς σκοπούς.

Επιπλέον, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο συνθέτης είχε δημιουργήσει εγκληματική επιχείρηση, με τη βοήθεια υπαλλήλων και συνεργατών, που κάλυπτε και συγκάλυπτε εγκλήματα όπως sex trafficking, διακίνηση ναρκωτικών, δωροδοκία και απαγωγές.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία. Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι όλες οι πράξεις ήταν συναινετικές και δεν υπήρχε καμία εγκληματική επιχείρηση.

Τι συνέβη στη δίκη;

Η Κάσι Βεντούρα ήταν μια από τους 30 μάρτυρες που εμφανίστηκε στη δίκη, μαζί με την «Jane». Οι δύο γυναίκες υπήρξαν σύντροφοι του Diddy και επιβεβαίωσαν, παρουσιάζοντας ατράνταχτα ντοκουμέντα (ανάμεσα τους και ένα βίντεο ξυλοδαρμού) πως είχαν δεχτεί σωματική κακοποίηση πολλές φορές από εκείνον.

Κατέθεσαν ακόμη πρώην υπάλληλοι, άνδρες συνοδοί, αστυνομικοί, προσωπικό ξενοδοχείων και καλλιτέχνες, όπως ο Kid Cudi και η Dawn Richard. Ο Diddy δεν κατέθεσε.

Η υπεράσπιση αναγνώρισε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε μομφή σχετική με εξαναγκασμό ή trafficking, υποστηρίζοντας ότι όλα ήταν μέρος ενός πολύ εξεζητημένου lifestyle και οι συνευρέσεις έγιναν με την ελεύθερη βούληση όλων.

Τι ποινή αντιμετωπίζει;

Οι συνήγοροι του ζήτησαν ποινή έως 14 μηνών, που θα του επέτρεπε να αποφυλακιστεί πριν το τέλος του χρόνου, αφού έχει ήδη εκτίσει 13 μήνες υπό «άθλιες συνθήκες» κράτησης. Ουσιαστικά το να μείνει άλλους δύο μήνες στη φυλακή.

Αντίθετα, οι εισαγγελείς ζητούν τουλάχιστον 135 μήνες (11 χρόνια και 3 μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων. Σε δικαστικά έγγραφα τον περιγράφουν ως «αμετανόητο» και με «ιστορικό χρόνων κακοποίησης και βίας».

Τι ακολουθεί;

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, η υπεράσπιση μπορεί να ασκήσει έφεση. Παράλληλα, ο Diddy αντιμετωπίζει δεκάδες αστικές αγωγές για σεξουαλική κακοποίηση και άλλα αδικήματα, τις οποίες επίσης αρνείται.

Phil Spector, Doctor Luke, Diddy και ποιος ξέρει ποιος άλλος. Πίσω από τις όμορφες μελωδίες μπορεί να κρύβονται και τέρατα.