Τεράστια στήλη από φωτιά σε εγκατάσταση αποβλήτων του Σίδνεϊ: Βίντεο από την πύρινη κόλαση

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποβλήτων αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/11), στο προάστιο North St. Mary’s στο δυτικό Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Μια δεξαμενή χημικών εκτοξεύθηκε στον αέρα από την έκρηξη που προκλήθηκε, ανέφερε η υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας, προσθέτοντας ότι προκάλεσε κομμάτια «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» να πέσουν βροχή πάνω στους πυροσβέστες που είχαν σπεύσει πρώτοι στο σημείο.

Οι φλόγες έφταναν και τα 150 μέτρα ύψος, την ώρα που περισσότερες από 50 πυροσβεστικές μονάδες με τα πληρώματά τους μάχονταν να περιορίσουν τη φωτιά από το να επεκταθεί σε γειτονικά κτήρια, σε μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στο δυτικό Σίδνεϊ εδώ και πολλά χρόνια.

Δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά τραύματα στα χέρια τους κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Νέα Νότια Ουαλία, αλλά δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί. Δεν ήταν γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία αναμενόταν να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

💥🇦🇺 Chemical tank explosion rocked a plant in Sydney, Australia



Incident occurred during a major fire



2 firefighters injured pic.twitter.com/K1mhpoKSpS — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 30, 2025