Τεράστιος αστεροειδής περνάει σήμερα σε απόσταση αναπνοής από την Γη - Θα μας επηρεάσει;

Σε απόσταση αναπνοής από τον πλανήτη μας θα περάσει σήμερα, 3/9, ογκώδης αστεροειδής, που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες. Το διαστημικό σώμα προσεγγίζει τόσο κοντά την Γη για πρώτη και τελευταία φορα μέχρι το 2125.

Ο αστεροειδής, που ονομάστηκε 2025 QV5, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 24 Αυγούστου. Έχει διάμετρο περίπου 11 μέτρα, όσο το μήκος ενός συνηθισμένου σχολικού λεωφορείου, και κατευθύνεται προς εμάς με ταχύτητα μεγαλύτερη από 22.400 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης (JPL) της NASA.

Θα περάσει σε απόσταση 805.000 χιλιομέτρων – σχεδόν διπλάσια από εκείνη που μας χωρίζει από τη Σελήνη, ενώ η τροχιά του γύρω από τον Ήλιο είναι σχεδόν κυκλική και ολοκληρώνεται σε διάστημα 359,4 ημερών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιφοράς, το διαστημικό σώμα κινείται ανάμεσα στις τροχιές της Γης και της Αφροδίτης, επηρεαζόμενο διαρκώς από τις βαρυτικές δυνάμεις των δύο πλανητών. Έτσι είναι σχεδόν αδύνατο να συγκρουστεί με την Γη.

Ακόμη όμως και αν συνέβαινε, δεν υπάρχει σημαντικός λόγος ανησυχίας, καθώς το μέγεθός του δεν θεωρείται ικανό να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές και το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του θα καιγόταν κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα, όπως αναφέρει το LiveScience.

Ωστόσο, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μελετούν περισσότερο τον αστεροειδή, ο οποίος έχει καταχωρηθεί ως στόχος για το τηλεσκόπιο-ραντάρ Goldstone της NASA στην Καλιφόρνια.

Πότε θα προσεγγίσει ξανά την Γη

Ο 2025 QV5 θα μας επισκεφτεί και άλλες φορές μέσα στον επόμενο αιώνα, με επόμενες εμφανίσεις το 2026 και το 2027, ωστόσο σε σαφώς μεγαλύτερες αποστάσεις. Την ερχόμενη χρονιά, για παράδειγμα, θα πλησιάσει μόλις μέχρι τα 5,3 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ενώ το 2027 η απόσταση θα τριπλασιαστεί.

Η επόμενη φορά που θα βρεθεί σχετικά κοντά θα είναι στις 4 Σεπτεμβρίου 2125 –100 χρόνια, 1 ημέρα και 2 ώρες μετά την τωρινή προσέγγισή του –και υπολογίζεται πως θα περάσει σε απόσταση περίπου 1,3 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Τι επηρεάζει την τροχιά του

Η ακριβής τροχιά του μπορεί να επηρεαστεί από παραμέτρους που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί πλήρως και συνεπώς οι προηγούμενες εκτιμήσεις να μην βγουν αληθείς. Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν, πως ακόμη και μικρές βαρυτικές αλληλεπιδράσεις με άλλους πλανήτες ή με αστεροειδείς, που παραμένουν αχαρτογράφητοι, μπορούν να αλλάξουν ολοκληρωτικά τη πορεία ενός τέτοιου αντικειμένου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αστεροειδής 2024 YR4, που είχε θεωρηθεί «δυνητικά επικίνδυνος» για πρόσκρουση το 2032, μέχρι να αναθεωρηθούν τα δεδομένα και οι πιθανότητες να μηδενιστούν.

Έτσι, η παρατήρηση και η συνεχής συλλογή πληροφοριών για τον 2025 QV5 θεωρούνται κρίσιμες, ώστε να υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για το πότε και πώς θα επιστρέψει στο μέλλον.