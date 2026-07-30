Τεράστιος κρατήρας 10 μέτρων «εμφανίστηκε» στην Πολωνία - Πιθανή σύνδεση με Ρωσία

Τεράστιος κρατήρας 10 μέτρων «εμφανίστηκε» σε περιοχή της Πολωνίας, την ώρα που η Ρωσία προχωρά σε νέα σφυροκοπήματα κατά της Ουκρανίας. Τα δύο συμβάντα κρίνεται ότι συνδέονται μεταξύ τους.
Το πολωνικό Radio ZET μετέφερε πως ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη ασφαλείας κινητοποιήθηκαν μετά από έκρηξη στο χωριό Ταρνάβα-Κολόνια.
Όταν έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις, εντόπισαν τον τεράστιο κρατήρα στο έδαφος, αλλά τίποτα περισσότερο.
Οι Αρχές της Πολωνίας διενεργούν έρευνα για να διαλευκανθεί η αιτία της δημιουργίας του.
Μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν προκλήθηκε από αδέσποτα πυρά, συντρίμμια από πύραυλο που αναχαιτίστηκε ή κάποιο όπλο, που προσγειώθηκε σε πολωνικό έδαφος.
Την ίδια ώρα, η βραδινή ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους 6 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και δύο παιδιά 5 και 12 ετών.
Η Ρωσία εξαπέλυσε βαλλιστικό πύραυλο σε κοινότητα κοντά στην Κρεβί Ρι, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.
«Σε χωριό στην περιφέρεια της Κρεβί Ρι, απευθείας πλήγμα πυραύλου Iskander-M που εκτοξεύτηκε από τη Βαρόνεζ έπληξε ιδιωτική κατοικία όπου ζούσε πολυμελής οικογένεια σκοτώνοντας δυο κορίτσια 5 και 12 ετών και τέσσερις ενηλίκους», ανέφερε, μέσω Telegram, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ολεξάντρ Βίλκουλ.
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