Τέσσερις νεκροί στην πύρινη κόλαση του Χονγκ Κονγκ: Λεπτό προς λεπτό η τραγωδία στον ουρανοξύστη

Λεπτό προς λεπτό επιβεβαιώνονται οι φόβοι για την πύρινη λαίλαπα σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ, καθώς πλέοιν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ανέρχονται σε τέσσερις, με πολλούς ακόμα να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης ανέφερε τέσσερις θανάτους, τρεις τραυματίες και αρκετούς να βρίσκονται ακόμα μέσα στο συγκρότημα πολυκατοικιών. Η αστυνομία νωρίτερα είχε αναφέρει οκτώ θύματα.

Δείτε παρακάτω το live του Reuters από το Χονγκ Κονγκ

Τα μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς ήταν πυροσβέστης, αλλά αυτό δεν ήταν άμεσα επιβεβαιωμένo.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι δεν γνωρίζει ακόμη πόσοι άνθρωποι μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο συγκρότημα.

Η μαινόμενη πυρκαγιά εξαπλώθηκε στις σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν στηθεί γύρω από το εξωτερικό του συγκροτήματος στην περιοχή Τάι Πο της πόλης. Το Τάι Πο είναι προάστιο στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ, κοντά στα σύνορα με την πόλη Σενζέν της ηπειρωτικής Κίνας.

