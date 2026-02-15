Τέσσερις νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση: «Σκοτώσαμε μέλη της Ισλαμικής Τζιχάντ»

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο, σήμερα, Κυριακή (15/2) σε αυτοκίνητο στην ανατολική πλευρά της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Ένα ισραηλινό drone «στοχεύσε ένα αυτοκίνητο στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA, προσθέτοντας ότι «τέσσερα πτώματα» βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «επιτέθηκε σε τρομοκράτες της παλαιστινιακής οργάνωσης, Ισλαμική Τζιχάντ στην περιοχή Ματζντάλ Αντζάρ», αναφέρει η ΕΡΤ.

Νέο απρόκλητο χτύπημα στον Λίβανο

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων σε μία ανακοίνωσή του.

Παρά την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024, που αποσκοπούσε στον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ που διήρκεσαν πάνω από ένα χρόνο, το Ισραήλ συνέχισε τις τακτικές επιδρομές στον Λίβανο, δηλώνοντας συνήθως ότι στόχος του είναι η λιβανέζικη οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν, αλλά περιστασιακά και η Χαμάς.

Η συγκεκριμένη μοιάζει να είναι η πρώτη επίθεση που το Ισραήλ έχει αναλάβει την ευθύνη στον Λίβανο εναντίον της Ισλαμικής Τζιχάντ, η οποία είναι επίσης σύμμαχος της Χεζμπολάχ, από την κατάπαυση του πυρός.

Περισσότεροι από 370 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά στον Λίβανο από την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου που συγκέντρωσε το AFP.