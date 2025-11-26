Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία στη Γαλλία - Δύο κατηγορούμενοι με ρωσική υπηκοότητα

Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι για κατασκοπεία υπερ μιας ξένης δύναμης στη Γαλλία, δύο εξ' αυτών με ρωσική υπηκοότητα, όπως δήωσε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου ο εισαγγελέας του Παρισιού.

Το γραφείο του εισαγγελέα ταυτοποίησε ένα από τα πρόσωπα αυτά ως Άννα Ν., η οποία έχει διπλή υπηκοότητα -γαλλική και ρωσική-, και βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI), τη γαλλική υπηρεσία αντικατασκοπίας, από τον Ιανουάριο, η οποία έκρινε ότι μάζευε πληροφορίες.

«Συγκεκριμένα, ήταν ύποπτη ότι προσέγγισε επικεφαλής διάφορων γαλλικών εταιρειών προκειμένου να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με γαλλικά οικονομικά συμφέροντα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας.

Η χώρα για την οποία φέρονται ότι εκτελούσαν χρέη κατάσκοπου οι κατηγορούμενοι δεν μπόρεσε να ταυτοποιηθεί από το γραφείο του εισαγγελέα.

Οι υπόλοιποι ταυτοποιήθηκαν ως Βενσάν Π. και Μπερνάρ Φ, γεννημένοι στη Γαλλία, και Βιατσεσλάβ Π., Ρώσος υπήκοος.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, η Άννα Ν. ίδρυσε την «SOS Ντονμπάς», μια οργάνωση με έδρα τη Γαλλία, η οποία αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι πραγματοποιεί εκστρατεία για να αναθερμάνει τους δεσμούς ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Ρωσία αλλά και για τον τερματισμό των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία.

Η συγκεκριμένη γυναίκα αντιμετωπίζει έως και 45 χρόνια ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 600.000 ευρώ με κατηγορίες που κυμαίνονται από συνέργεια σε καταστροφή χώρων ιστορικής κληρονομιάς μέχρι συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα και κατασκοπεία για ξένη δύναμη.

Οι άλλοι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης και πρόστιμα για παρεμφερείς κατηγορίες ενώ το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επικοινωνήσει με την «SOS Donbass» για να ζητήσει σχόλιο.