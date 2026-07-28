Τετ α τετ Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο τη στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου

Στον Λευκό Οίκο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ο εκλιπών υπήρξε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, ασκώντας συχνά πιέσεις για την αύξηση της αμερικανικής βοήθειας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, οι δύο ηγέτες αναμένεται να έχουν μια σύντομη, ιδιωτική συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών. Για τον Ουκρανό πρόεδρο, το τετ α τετ αυτό αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία να ζητήσει επιτακτικά νέα οπλικά συστήματα, σε μια περίοδο που καταγράφονται καθυστερήσεις στις αμερικανικές παραδόσεις.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί, η άμεση απόκτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και αντιαεροπορικών πυραύλων. Η υλοποίηση της δέσμευσης που είχε αναλάβει ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, προκειμένου να δοθεί στο Κίεβο η άδεια παραγωγής πυραύλων για τα συστήματα Patriot.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στον Λευκό Οίκο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στο Καπιτώλιο για προγραμματισμένες συναντήσεις με Αμερικανούς γερουσιαστές.