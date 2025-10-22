Τέξας: Μητέρα και πατριός έθαψαν τον αυτιστικό γιο τους στην αυλή του σπιτιού τους

Μυστήριο στο Τέξας με μητέρα που κατηγορείται ότι έθαψε τον τον 26χρονο γιο της, ο οποίος ήταν ΑμεΑ, στην αυλή του σπιτιού της. Η ίδια ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι ο θάνατός του συνέβη σε νοσοκομείο, κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώθηκε από κανένα επίσημο αρχείο, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψής της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πατριός του Τζόναθαν Κίνμαν, Τζόναθαν Μίτσελ, είχε κοινοποιήσει τον θάνατο του γιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν εντοπιστεί το πτώμα, γεγονός που προκάλεσε την υποψία των Αρχών, σύμφωνα με το CBS.

Στις 14 Οκτωβρίου, ο Μίτσελ έγραψε στο Facebook:

«Ακόμη και ο πιο δυνατός άνθρωπος μπορεί να λυγίσει. Σε αγαπούσα περισσότερο απ’ όσο μπορούσα να εκφράσω… Η καρδιά μου έχει γίνει κομμάτια. Ξέρω ότι είσαι σε καλύτερο μέρος, αλλά ακόμα πονάει».

Σχόλιο κάτω από την ανάρτηση ανέφερε:

«Ο γιος μας πέθανε την Κυριακή».

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 14 Οκτωβρίου, η αστυνομία έλαβε καταγγελία για πιθανό θάνατο του Κίνμαν.

Η μητέρα του, Ντέσεμπερ Μίτσελ , είπε στους αστυνομικούς ότι ο γιος της πέθανε σε τοπικό νοσοκομείο.

, είπε στους αστυνομικούς ότι ο γιος της πέθανε σε τοπικό νοσοκομείο. Οι έρευνες αποκάλυψαν πως δεν υπήρχε καμία καταγραφή του θανάτου του σε κανένα νοσοκομείο ή γραφείο ιατροδικαστή.

του θανάτου του σε κανένα νοσοκομείο ή γραφείο ιατροδικαστή. Ισχυρίστηκε επίσης πως δεν θα γινόταν κηδεία επειδή ο γιος της είχε ήδη… αποτεφρωθεί, αλλά δεν είχε κανένα ιατρικό έγγραφο.

Αργότερα την ίδια ημέρα, περίπου στις 6:30 μ.μ., ο πατριός κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε πως μόλις έμαθε ότι ο Κίνμαν είχε ταφεί στην πίσω αυλή.

Ένας οικογενειακός φίλος επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα είχε ομολογήσει την ταφή του γιου της στην αυλή. Ο φίλος μάλιστα τους είχε προειδοποιήσει πως, αν δεν ειδοποιούσαν οι ίδιοι το 911, θα το έκανε αυτός.

Η αποκάλυψη του πτώματος

Η αστυνομία συνέλαβε και τους δύο: Ντέσεμπερ και Τζόναθαν Μίτσελ , με την κατηγορία της παραποίησης ή καταστροφής πειστηρίων με πρόθεση συγκάλυψης θανάτου .

Οι αστυνομικοί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο (K-9) ερεύνησαν την ιδιοκτησία.

Κατά την είσοδο των αστυνομικών, η μητέρα φέρεται να είπε στον σύζυγό της: «Ο σκύλος πάει να τον βρει… ήμουν μόνο εγώ… εγώ τον έθαψα».

Στις 15 Οκτωβρίου, το πτώμα του Κίνμαν βρέθηκε σε ρηχό τάφο, τυλιγμένο με στρατιωτική κουβέρτα παραλλαγής στην πίσω αυλή.