Τέξας: «Τρομοκρατικές» με εντολή του κυβερνήτη δύο μουσουλμανικές οργανώσεις

Οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας Τέξας ανακοίνωσαν χθες Τρίτη πως χαρακτήρισαν δυο μουσουλμανικές οργανώσεις, η μια από τις οποίες είναι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, «τρομοκρατικές».

Πέρα από τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας (νότια), ο Γκρεγκ Άμποτ, έβαλε επίσης το Συμβούλιο για τις αμερικανοϊσλαμικές σχέσεις (CAIR), μια από τις κυριότερες αμερικανικές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων, στην πολιτειακή μαύρη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η απόφαση αυτή «τους απαγορεύει να αγοράζουν ή να αποκτούν εκτάσεις γης στο Τέξας» κι επιτρέπει στις εισαγγελικές αρχές να «ασκήσουν διώξεις για να τις κλείσουν», διευκρίνισε ο τεξανός κυβερνήτης Άμποτ μέσω X.

Το CAIR, το οποίο έχει κάπου τριάντα παραρτήματα σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους τρία στο Τέξας, κατήγγειλε από την πλευρά του μέσω X τη «δυσφημιστική» ενέργεια, η οποία «δεν έχει καμιά σχέση με τα γεγονότα ή τη νομοθεσία».

Η οργάνωση, που εναντιώνεται στην αμερικανική πολιτική έναντι του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε τον κυβερνήτη Άμποτ πως υπερασπίζεται την ισραηλινή πολιτική και ανακινεί εδώ και μήνες «αντιμουσουλμανική υστερία για να δυσφημίσει τους αμερικανούς μουσουλμάνους οι οποίοι επικρίνουν την ισραηλινή κυβέρνηση».

Ο τεξανός κυβερνήτης εκφράζει δημόσια την ανεπιφύλακτη υποστήριξή του στο Ισραήλ και χαρακτήρισε συλλήβδην αντισημιτικές τις διαδηλώσεις φοιτητών υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης που έχουν γίνει στο Τέξας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο προσδιορισμός οντοτήτων ως τρομοκρατικών είθισται να επαφίεται στις ομοσπονδιακές αρχές, όχι στις πολιτειακές.

Ο Γκρεγκ Άμποτ είχε μολαταύτα χαρακτηρίσει τη συμμορία Tren de Aragua, που είχε ιδρυθεί στη Βενεζουέλα, «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» τον Σεπτέμβριο του 2024, μερικούς μήνες προτού ο σύμμαχός του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πράξει το ίδιο σε ομοσπονδιακό επίπεδο τον Φεβρουάριο του 2025, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Αντιδρώντας σε σχέδιο για την αγορά εκτάσεων από μουσουλμάνους, προορισμένων ιδίως για την ανέγερση ισλαμικού τεμένους, ο κυβερνήτης προώθησε επίσης τον Σεπτέμβριο νόμο ο οποίος απαγορεύει να δημιουργούνται στο Τέξας χώροι όπου εφαρμόζεται η σαρία, ο ισλαμικός νόμος.