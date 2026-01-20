«Θα το πω στη γλώσσα σας, Πρόεδρε Τραμπ, άντε γα@@»: Η έκρηξη Βίστεσεν για τη Γροιλανδία

Ένταση προκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η παρέμβαση του Δανού ευρωβουλευτή Άντερς Βίστεσεν, ο οποίος αντέδρασε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον έλεγχο της Γροιλανδίας.
Ο Βίστεσεν, θέλοντας –όπως είπε– να απευθυνθεί στον Αμερικανό πρόεδρο «σε μια γλώσσα που θα καταλάβαινε», δήλωσε: «Θα το πω στη γλώσσα σας, Πρόεδρε Τραμπ - γ@@».
Η φράση προκάλεσε άμεση διακοπή από τον προεδρεύοντα, ο οποίος υπενθύμισε ότι τέτοιες εκφράσεις παραβιάζουν τους κανόνες του Κοινοβουλίου. Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμα του Βίστεσεν είχε ήδη γίνει σαφές.
Οι δηλώσεις του Τραμπ, που επανέφεραν την πάγια θέση του ότι η Γροιλανδία έχει στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον χρειάζεται μεγαλύτερο έλεγχο στο νησί, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη.
Η δανική και η γροιλανδική ηγεσία υπενθυμίζουν ότι η Γροιλανδία είναι αυτοδιοικούμενο έδαφος και «δεν πωλείται», ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές τοποθετήσεις ως πρόκληση κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.
