Μενού

«Θα το πω στη γλώσσα σας, Πρόεδρε Τραμπ, άντε γα@@»: Η έκρηξη Βίστεσεν για τη Γροιλανδία

Ένταση στο Ευρωκοινοβούλιο μετά την ωμή φράση Βίστεσεν προς τον Τραμπ, με φόντο τις αμερικανικές πιέσεις για τη Γροιλανδία.

Reader symbol
Newsroom
Δανία γροιλανδία Ηπα
Άντερς Βίστεσεν | X / @NEXTA
  • Α-
  • Α+

Ένταση προκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η παρέμβαση του Δανού ευρωβουλευτή Άντερς Βίστεσεν, ο οποίος αντέδρασε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Ο Βίστεσεν, θέλοντας –όπως είπε– να απευθυνθεί στον Αμερικανό πρόεδρο «σε μια γλώσσα που θα καταλάβαινε», δήλωσε: «Θα το πω στη γλώσσα σας, Πρόεδρε Τραμπ - γ@@».

Η φράση προκάλεσε άμεση διακοπή από τον προεδρεύοντα, ο οποίος υπενθύμισε ότι τέτοιες εκφράσεις παραβιάζουν τους κανόνες του Κοινοβουλίου. Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμα του Βίστεσεν είχε ήδη γίνει σαφές.

Οι δηλώσεις του Τραμπ, που επανέφεραν την πάγια θέση του ότι η Γροιλανδία έχει στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον χρειάζεται μεγαλύτερο έλεγχο στο νησί, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Η δανική και η γροιλανδική ηγεσία υπενθυμίζουν ότι η Γροιλανδία είναι αυτοδιοικούμενο έδαφος και «δεν πωλείται», ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές τοποθετήσεις ως πρόκληση κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ