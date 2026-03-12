Θα συμμετάσχει το Ιράν στο Μουντιάλ 2026; Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

Τα διεθνή και γεωπολιτικά ζητήματα φέρεται να έχουν μετακινηθεί και στο γήπεδο καθώς μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει με το κατά πόσο μπορεί ή όχι το Ιράν, να συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (12/3) ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά τόνισε ότι πιστεύει ότι δεν ήταν σκόπιμο να βρίσκονται εκεί «για τη δική τους ζωή και ασφάλεια».

«Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Μουντιάλ: Τι υποστηρίζει το Ιράν

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιανμαλί, δήλωσε χθες (11/3) ότι το Ιράν δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα είναι το πρώτο που θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες, με το τουρνουά να φιλοξενείται σε τρεις χώρες – τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά – και συνολικά 16 πόλεις (11 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις στο Μεξικό και δύο στον Καναδά).

Οι Ιρανοί προκρίθηκαν σε ένα τέταρτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο κατακτώντας την κορυφή του Α’ ομίλου στον τρίτο γύρο των ασιατικών προκριματικών πέρυσι.

Το Ιράν είναι στον 7o όμιλο του Μουντιάλ 2026 μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, με προγραμματισμένους αγώνες μεταξύ Λος Άντζελες και Σιάτλ.